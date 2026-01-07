Publicidad

Catalina Fernández Gómez, influencer colombiana, pide dinero para curarse del cáncer

La creadora de contenido Catalina Fernández Gómez utilizó sus plataformas digitales para documentar la dura realidad que enfrenta desde hace meses por cuenta del cáncer cerebral.

Influencer pide ayuda para pagar tratamiento contra el cáncer: "Tengo muchas ganas de vivir"

Catalina Fernández Gómez, de 24 años, subió un video a su cuenta de Instagram hablando de todo el proceso que ha tenido que atravesar desde el 2023 por cuenta de un cáncer cerebral.

Por: Diana Carolina Vergel Perea
Actualizado: 7 de ene, 2026
