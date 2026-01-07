Influencer pide ayuda para pagar tratamiento contra el cáncer: "Tengo muchas ganas de vivir"

Catalina Fernández Gómez explicó que desde 2023 enfrenta un cáncer que recientemente hizo metástasis en la columna, una situación que pone en riesgo su movilidad y su vida. Señaló que debe iniciar con urgencia un nuevo tratamiento, pero no cuenta con los recursos económicos necesarios.

Qué le pasó a la influencer Catalina Fernández Gómez

"Tengo que realizarme un nuevo tratamiento y no tengo los recursos para hacerlo. Por eso, mi meta son 250 millones de pesos, es decir, 67.000 dólares, para poder pagarlo. Tengo que empezar lo más rápido posible, porque el tumor puede crecer aceleradamente y no quiero perder mi movilidad ni que esté en riesgo mi vida. Necesito realizar un viaje a Argentina donde está el experto tratante", afirmó.



También manifestó su profundo deseo de seguir viviendo y de no rendirse ante la enfermedad. Aseguró que el arte y la actuación han sido su principal impulso para mantenerse fuerte, al igual que su anhelo de seguir creciendo a nivel personal, ampliar su voz y usar su experiencia como una forma de inspirar y transformar la vida de otras personas.

"Tengo muchas ganas de vivir, sueños por cumplir. Mi motor ha sido el arte, la actuación , seguir creciendo internamente", fueron sus primeras palabras, indicando que busca una oportunidad para seguir cumpliendo sus sueños y superar este difícil proceso.



Historia de la influencer Catalina Fernández Gómez sobre su cáncer

Catalina Fernández Gómez, una joven de 24 años residente en Cali, Colombia, enfrentó un giro inesperado en su salud el 23 de marzo de 2023 tras recibir un diagnóstico de cáncer cerebral. Inicialmente, los médicos procedieron con una intervención quirúrgica bajo la premisa de que se trataba de una masa no cancerígena, debido a que su estado general no sugería una enfermedad grave.

"Realizaron cirugía, con la creencia de que el tumor era benigno, porque nunca presenté síntomas. Siempre era un dolor de cabeza que venía y se iba, pero era muy esporádico y cuando realizaba alguna fuerza".

A pesar de que las molestias eran ocasionales y ligadas al esfuerzo físico, la formación profesional de su madre permitió detectar que algo no marchaba bien. Gracias a su insistencia, decidieron buscar la opinión privada de un especialista en neurología, quien, aunque no notó anomalías externas, ordenó pruebas profundas que revelaron una masa de 4 centímetros en el hemisferio derecho de su cerebro.

"Mi mamá es fisioterapeuta y no lo vio normal, entonces lo que hicimos fue sacar una cita particular con un neurólogo. Él externamente me vio muy bien, pero dijo que para descartar algo por dentro, era mejor tomar un examen para específico".