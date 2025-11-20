Cuánta plata se lleva la Miss Universo 2025 y qué premios obtiene tras ganar la corona

Victoria Kajaer, Miss Universo 2024, está próxima a entregar su corona luego de vivir un año de ensueño y de llevar un mensaje social a diferentes rincones del mundo. El evento tendrá lugar en Colombia este 20 de noviembre a las 8:00 p.m. Durante la velada de elección y coronación, las candidatas desfilarán en traje de baño, en vestido de gala y también responderán las preguntas frente al jurado calificador para posteriormente conocer quién será la nueva soberana.

Cuánta plata se llevará Miss Universo 2025

A pesar de que la organización no ha revelado aún la cifra exacta ni los beneficios que están en juego, varios medios internacionales han indicado que podría tratarse de la misma cifra que se llevó Kajaer el año pasado, quizás con una pequeña variación que tenga en cuenta temas relacionados con la inflación y la economía.



Según esto, la mujer que obtenga el primer puesto de la competencia podría quedarse con un premio total de 250 mil dólares, que en moneda colombiana corresponden a 931 millones de pesos colombianos, que serían destinados para cubrir los compromisos oficiales que tendrán lugar durante los próximos 12 meses y que le permitirán participar en diferentes actividades.

Asimismo, esta persona recibirá un salario mensual de 50 mil dólares, que convertido a moneda local serían más de 185 millones de pesos colombianos, lo que le permitiría vivir en adelante bajo el estilo de vida que se requiere para este rol.

A esto se le suma el hecho de que podrá tener accesos a beneficios únicos como un apartamento de lujo ubicado en un exclusivo sector de Manhattan en Nueva York, Estados Unidos, y también asesoría integral en moda, imagen y bienestar físico que surgen a partir de los convenios que hay con diferentes marcas patrocinadoras.

Finalmente, su rol como una de las mujeres más influyentes del año le permitirán firmar contratos con diferentes marcas, incluidas casas de moda, empresas de maquillaje, y marcas que están presente en el día a día de los consumidores, así como también otros productos, lo que se convertirá en una gran ventana para darse a conocer a nivel internacional.