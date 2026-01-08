Luna Victoria interpreta a Alma Cruz Montoya

Alma es juiciosa, pero inquieta e independiente, consentida y, para la edad que tiene (cuatro años), adelantada en la forma de expresarse y de entender el mundo. La niña siente un ‘feeling’ directo con las personas y tiene la capacidad de manifestarlo sin filtro. De su papá, el mismo Charly Flow, heredó el encanto, mientras que, de su mamá, Yeimy, tiene el temperamento y el sentimiento a la hora de cantar.

Quién es Luna Victoria, que interpreta a Alma en ‘La Reina del Flow 3’

Se trata de una pequeña actriz que está dando sus primeros pasos en la televisión colombiana, pero que ya ha cautivado a varios en el país. De hecho, Carolina Ramírez, que le da vida a Yeimi, resaltó en una entrevista con Caracoltv.com su talento.

“Gratamente sorprendidos. Esta niña nos dejó así [sorprendidos]. […] Nos sacaba totalmente del juego y es hermoso, porque también es ver a una niña que disfruta lo que hace”, dijo la actriz caleña, que protagoniza la existosa serie de Caracol Televisión.



Carlos Torres, que interpreta a Charly Flow, agregó en la misma entrevista: “Fue maravilloso compartir con ella, bueno, y con todo el elenco, porque, como bien saben, nuevos personajes, no solo el caso de Luna, que es Alma, nuestra hija en la historia”.