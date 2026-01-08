Publicidad

Luna Victoria interpreta a Alma Cruz Montoya en 'La Reina del Flow 3'

Detalles sobre quién es Alma Cruz Montoya en 'La Reina del Flow 3', la hija pequeña de Yeimi y Charli Flow que es interpretada por la actriz Luna Victoria.

Por: Caracol Televisión
Actualizado: 8 de ene, 2026
Alma Cruz Montoya, en 'La Reina del Flow 3'