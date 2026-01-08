Publicidad

Rami Herrera interpreta a Genoveva Vallejo en 'La Reina del Flow 3' - CaracolTV

Detalles sobre quién es Genoveva Vallejo, nuevo personaje de 'La Reina del Flow 3', y de la actriz, Rami Herrera, que interpreta el papel en la producción de Caracol.

Rami Herrera interpreta a Genoveva Vallejo

Hermosa y privilegiada como demente y letal. Cree que debe llevar a cabo cualquier impulso que sienta, pues está acostumbrada a que se haga lo que quiere sin importar las consecuencias.

Por: Caracol Televisión
Actualizado: 8 de ene, 2026
Genoveva Vallejo, en 'La Reina del Flow 3'