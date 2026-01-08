Rami Herrera interpreta a Genoveva Vallejo

Genoveva tiene la inteligencia emocional de una quinceañera, pero es un genio digital capaz de derrumbar cualquier ‘firewall’ y sistema de seguridad cibernético. Sus tendencias sociópatas e ilegales encuentran un ‘match’ perfecto cuando conoce a Jerónimo en los Estados Unidos, en MIT, prestigiosa universidad en donde ambos estudiaron programación digital con énfasis en ciberseguridad.

Para ella no existe más lealtad ni amor que el que siente por Jerónimo; por él se podría hacer matar o hasta asesinar a otros sin cuestionárselo, aunque al comienzo de la historia, jamás ha disparado un arma ni le ha hecho daño físico a ninguna persona en el mundo real.



La vida de Genoveva se basa en jugar los videojuegos que le inyectan la adrenalina que tanto necesita, hacer el amor con Jerónimo y vivir al borde, fantaseando con traer a la realidad lo que experimenta a través de los juegos y el mundo digital.

Ha seguido los pasos de Jerónimo en servirle como contacto con el universo exterior a Mike Rivera, ídolo de su novio, pero alguien a quien Genoveva irá respetando cada vez menos a medida que avanza el descontrol de Rivera por destruir a Charly Flow. Al final, la única misión de Genoveva será vengar a su esposo y a la única persona que la entiende y ama sobre la faz de la tierra.



Quién es Rami Herrera, actriz que interpreta a Genoveva en ‘La Reina del Flow 3’

Rami Herrera mide 160 centímetros, domina el español y el inglés y se ha destacado como una de las intérpretes más versátiles y prometedoras de su generación, integrando desde producciones televisivas hasta series de ‘streaming’ tanto en Colombia como en coproducciones internacionales.