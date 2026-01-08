Manolo Alzamora interpreta a Jerónimo Vallejo

Jerónimo cuenta con suficiente dinero gracias a su destacado talento para la programación y diseño de videojuegos, por lo que no ambiciona plata, sino experiencias que lo saquen de la monotonía.

Es un melómano y alguien capaz de aterrizar de manera digital, usando inteligencia artificial y la tecnología de punta, los mundos que imagina y crea en compañía de su esposa, Genoveva, con la comparte cada pensamiento y paso que da. Con ella vive una relación simbiótica extraña para los demás, pero perfecta para los dos.



Más que pareja, Jerónimo se considera como el gemelo de Genoveva y no está dispuesto a vivir sin ella. Antes de conocerla, él sufría de ostracismo social y aburrimiento crónico, lo que lo llevaba a demostrar sus tendencias sociópatas desde pequeño.

Es fiel seguidor de Mike Rivera y de sus producciones musicales, pero, amante también de la contracultura (rasgo que comparte con Genoveva) y ha llegado a odiar a los Reyes del Flow porque no sigue nada popular, ni del montón. Además, también le gusta el rasgo disruptivo de Mike, al que Charly y Yeimy arruinaron.

Jerónimo se ve calmado en el exterior, en contraste con la ebullición constante de su compañera, por lo que hace un buen complemento con ella. Sin embargo, bajo la apariencia de un joven inteligente y reflexivo yace un monstruo violento, con ganas de encender el mundo solamente para verlo arder, como lo dice su personaje favorito de comics: El Guasón.



Quién es Manolo Alzamora, que interpreta a Jerónimo Vallejo en ‘La Reina del Flow 3’

Manolo Alzamora nació en Barranquilla y tiene 29 años y desde pequeño tuvo acercamientos con el mundo de la televisión, cuando hacía comerciales. En su adolescencia, empezó a ser ‘youtuber’ y, gracias a sus capacidades para editar y grabar hasta llegó a ser realizador visual de varias celebridades.





Su primer papel como actor lo consiguió en ‘Escupiré sobre sus tumbas’, producción de Caracol Televisión, en la que interpretó a Dylan, y ahora aparece en una de 'La Reina del Flow', una de las series colombianas más exitosas a nivel mundial.