Manolo Alzamora interpreta Jerónimo Vallejo en 'La Reina del Flow 3'

Detalles sobre quién es Jerónimo Vallejo en 'La Reina del Flow 3', de Caracol Televisión, y de Manolo Alzamora, el actor que está detrás de este personaje.

Manolo Alzamora interpreta a Jerónimo Vallejo

Se trata de un exitoso y atractivo ingeniero de sistemas con profundas bases de matemática pura y habilidades de programación, que se salen de la norma.

Por: Caracol Televisión
Actualizado: 8 de ene, 2026
Jerónimo Vallejo, en 'La Reina del Flow 3'