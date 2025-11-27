De qué tratará 'La Reina del Flow 3': un accidente y otra venganza lo cambiarán todo

A Caracol Televisión llega un producto que muchos estaban esperando: La reina del flow 3, la serie que ha sido éxito a nivel mundial y que regresa con Yeimy, Charly, el equipo de Soul&Bass y nuevos personajes que le pondrán más flow a esta historia.

Mira también: ‘La Reina del Flow 3' y otras novelas y 'reality' que estrenará Caracol Televisión en 2026



De qué trata La Reina del Flow 3

Después de cuatro años, Los reyes del flow: Charly y Yeimy, ahora casados y con una hija llamada Alma, han construido una sólida y exitosa productora musical, Soul&Bass, sin embargo, su oscuro pasado regresa con la venganza de Mike Rivera, su enemigo, quien desde la cárcel planea destruirlos junto a los Vallejo, unos hackers, dementes que son sus fanáticos.



El accidente de Yeimy y su desaparición conmociona al mundo entero. Los rumores del homicidio comienzan a circular en contra de Charly, planeado por Mike, quien está próximo a salir de prisión, junto a sus amigos, los Vallejo, quienes buscan construir una nueva productora musical, con la que creen que acabarán con Soul&Bass.

En medio de esta crisis, Sky, una talentosa mecánica automotriz, se convierte en la nueva estrella de la productora. Sky llegará a aportarle nuevas emociones a la historia.



La serie, producida por Sony Pictures Television para Caracol Televisión, tiene como productor a Andrés Biermann y es dirigida por Carlos Mario Urrea, Andrés López “Pacha” y Harold Ariza. Cuenta con los argumentos y guiones de Said Chamíé y Claudia Sánchez.

La reina del flow 3 es protagonizada por Carolina Ramírez y Carlos Torres, junto a ellos, Alisson Joan, Juan Manuel Restrepo, Mariana Gómez, Adriana Arango, y Marcelo Dos Santos, entre otros.

El trono de la reina está en juego ¿Regresará a defenderlo?



Cuándo se estrena 'La Reina del Flow 3'

Caracol Televisión confirmó que en 2026 se estrenará la tercera temporada de ‘La Reina del Flow’, una de las más esperadas. Por ahora no hay una fecha exacta, pero los fanáticos de la producción están listos para conocer qué sucede en esta emocionante historia.