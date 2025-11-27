‘La Reina del Flow 3' y otras novelas y 'reality' que estrenará Caracol Televisión en 2026

El 2025 está a punto de llegar a su fin; por eso, Caracol Televisión realizó el upfront, un evento en donde asisten diferentes medios de comunicación de la casa y externos para conocer la lista de productos televisivos que sorprenderán a los espectadores el siguiente año.

Mira también: Actores de ‘La Influencer’ con familiares famosos; una actriz es prima de Amparo Grisales



Este año, los televidentes pudieron disfrutar de programas en el prime time como ‘Yo Me Llamo’, que tuvo como jurados a Amparo Grisales, César Escola, Rey Ruiz y Aurelio Cheveroni para ‘Yo Me Llamo Mini’; y el ‘Desafío del Siglo XXI’ que continúa vigente en pantalla.

Respecto a los dramatizados que se emiten después de los concursos o 'reality', se transmitieron ‘Escupiré sobre sus tumbas’, que llegó a su fin en febrero; ‘Nuevo Rico, Nuevo Pobre’; ‘La Venganza de Analía’, y ‘La Influncer’.

Para cerrar el horario de la noche, también se emitieron las dos temporadas de ‘La Reina del Flow’ y se espera muy pronto el inicio de ‘Vecinos’.



Mira también: Actriz de ‘La Usurpadora’ se hizo varios retoques en su rostro para lucir "rejuvenecida"



Qué producciones darán en Caracol Televisión en 2026

Noticias Caracol confirmó que en 2026 se estrenará la tercera temporada de ‘La Reina del Flow’, una de las más esperadas. La serie que ha sido éxito a nivel mundial y que regresa con Yeimy. Charly, el equipo de Soul&Bass y nuevos personajes que le pondrán más 'flow' a esta historia.

Publicidad

'Identidad robada' fue otra de las producciones que Caracol anunció para su programación de 2026, novela que contará con la actuación de Laura Londoño, Valeria Galvis, Roberto Urbina, Majida Issa, entre otros.

Mira también: Caracol Televisión actualiza su mensaje sobre el consumo responsable de alcohol