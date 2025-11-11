Caracol Televisión actualiza su mensaje sobre el consumo responsable de alcohol.

Caracol Televisión lanza un nuevo comercial institucional que promueve el consumo consciente de bebidas alcohólicas. Reconociendo la influencia de sus contenidos en la sociedad, el canal asume la responsabilidad de transmitir un mensaje de prevención frente al consumo excesivo, fomentando el disfrute moderado y seguro.

Con este mensaje institucional, Caracol Televisión refleja el compromiso de la compañía con la responsabilidad social y el cumplimiento regulatorio, posicionando el consumo responsable como un tema relevante para la sociedad. La pieza busca invitar a la audiencia a disfrutar con equilibrio, evitando situaciones de riesgo y promoviendo decisiones seguras al consumir alcohol.

Cada año, lamentablemente, el consumo de alcohol provoca más de 2.6 millones de muertes en el mundo según la Organización Mundial de la Salud (OMS). En Colombia, un estudio del Ministerio de Justicia y del Derecho sobre mortalidad vinculada al consumo de sustancias psicoactivas (2013–2022) identificó 51.405 muertes asociadas a estas sustancias, de las cuales el 79 % (40.399 casos) se relacionan con el alcohol. Más de la mitad de las víctimas presentaban tercer grado de embriaguez, lo que confirma que esta sustancia sigue siendo la más consumida y la más asociada con accidentes de tránsito, homicidios y suicidios.



Teniendo al aire este comercial, la compañía desea enviar un mensaje para que las personas valoren y disfruten los momentos de la vida que solo pasan una vez, que compartan con la familia, con los amigos, y celebren cada instante con responsabilidad y moderación.

Con este lanzamiento, Caracol Televisión refuerza su papel como medio que promueve hábitos saludables y comunica mensajes de prevención, cumpliendo su responsabilidad frente a la sociedad y sus audiencias.