Caracol Televisión actualiza su mensaje sobre el consumo responsable de alcohol

Demostrando el compromiso de Caracol Televisión con responsabilidad social, la compañía lanza un nuevo comercial institucional sobre el consumo de alcohol con un mensaje de prevención y fomentando el disfrute moderado.

Caracol Televisión actualiza su mensaje sobre el consumo responsable de alcohol.
Caracol Televisión actualiza su mensaje sobre el consumo responsable de alcohol.
Foto: Caracol Televisión
Por: Caracol Televisión
|
Actualizado: 11 de nov, 2025

