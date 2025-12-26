Publicidad

Publicidad

Publicidad

Publicidad

En vivo
Hilos de Vida
Chayanne, de luto
Inscripción a 'La Danza de los Millones'
'La Vuelta al Mundo en 80 Risas'
Programación de Caracol

Más que un regalo: el renacer de Geraldine y su hijo Ethan en Soacha - CaracolTV

Geraldine Martínez halló en el Centro de Desarrollo Infantil, CDI 'Apensar' de Soacha, una red que transformó su vida y la de su hijo, demostrando que el amor y la solidaridad son el mejor regalo.

Icon push.png
¿Quieres saber más de las producciones de Caracol TV? Activa las notificaciones y recibirás información al instante.
Nos vemos luego
¡Veámonos!

Publicidad

Patrocinado

Más que un regalo: el renacer de Geraldine y su hijo Ethan en Soacha

Geraldine Martínez halló en el Centro de Desarrollo Infantil, CDI 'Apensar' de Soacha, una red que transformó su vida y la de su hijo, demostrando que el amor y la solidaridad son el mejor regalo.

Por: Caracol Televisión
Actualizado: 26 de dic, 2025
Comparta en:
MIN-HQI123.jpg