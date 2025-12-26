Publicidad

Presentadores de 'Día a Día' recordaron errores que cometieron en vivo

En 'Día a Día', los presentadores revivieron anécdotas que marcaron sus carreras, desde regaños en vivo y lapsus al aire hasta errores inolvidables que hoy recuerdan con humor.

Por: Daniela Correa Grisales
Actualizado: 26 de dic, 2025
Yamid Amat regañó a Catalina Gómez de 'Día a Día'