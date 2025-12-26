Presentadores de 'Día a Día' recordaron errores que cometieron en vivo

Los presentadores de Día a Día compartieron este viernes 26 de diciembre al aire varias anécdotas que han marcado sus carreras, especialmente aquellas que ocurrieron en transmisiones en vivo y que, hasta hoy, no han podido olvidar por las reacciones que generaron.

Mira también: Cuándo es el Especial de Inocentes de Noticias Caracol: mira los mejores bloopers



La conversación se dio a propósito de la visita al set de los presentadores de Noticias Caracol, Nicolás Rojas y Catalina Vargas, lo que llevó al equipo a rememorar sus primeros pasos en el periodismo y algunas experiencias inolvidables frente a las cámaras.

Durante el espacio, Catalina Gómez recordó una situación que vivió cuando apenas comenzaba su carrera y era pupila de Yamid Amat. La presentadora contó que fue enviada a cubrir la Feria de Manizales y que, durante una transmisión en directo, cometió un error que no pasó desapercibido.

“Salíamos en vivo y había una bullaranga impresionante. Yo hablaba durísimo con el micrófono, yo creo que la gente apagó el televisor. Grité, no me di cuenta”, confesó entre risas.





Según relató, después de la transmisión recibió una llamada de su jefe. “Me llamó Yamid y me regañó. Me preguntó que cómo se me ocurría, que si no sabía para qué era un micrófono, que qué era esa gritadera”, recordó.

Publicidad

Como parte de la corrección, Yamid Amat tomó una decisión inmediata: “Lo primero que hizo fue mandarme a una cita con una fonoaudióloga. Yo no dormí esa noche esperando que Yamid me llamara para decirme a qué fonoaudióloga tenía que ir”, concluyó.

Durante el mismo espacio, Carolina Cruz también compartió una anécdota incómoda que vivió en una entrevista en vivo con un dúo de vallenato. La presentadora contó que no recordaba el nombre del acordeonero y lo preguntó por el apuntador, pero le dieron un nombre equivocado, lo que le hizo pasar una gran pena al aire. Afortunadamente, el invitado no se molestó por el error.

Publicidad

Por su parte, Carlos Calero recordó un lapsus al momento de dar una noticia relacionada con Donald Trump. Según contó, se equivocó al referirse a una mujer con la que se le vinculaba y, en lugar de decir “su expareja”, dijo “la expampanante”, una palabra que ni siquiera existe y por la que fue duramente cuestionado después.

Finalmente, Carolina Soto recordó un error que cometió en plena entrevista en vivo. La presentadora aseguró que le habían informado que el padre del invitado tenía Alzheimer, pero durante la conversación el entrevistado la contradijo. Soto explicó que se trató de una información errónea que le suministraron previamente, una situación similar a la que, según dijo, también le ocurrió a Carolina Cruz en otra ocasión.