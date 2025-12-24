Publicidad

Cuándo y a qué hora es el Especial de Inocentes de Noticias Caracol - CaracolTV

Caracol Televisión liberó el avance del Especial de Inocentes de Noticias Caracol en el que Tatiana Gordillo, Rocío Rodríguez, Juan Camilo Cortés y más periodistas son los grandes protagonistas.

Cuándo es el Especial de Inocentes de Noticias Caracol: mira los mejores bloopers

Tatiana Gordillo, Rocío Rodríguez, Juan Camilo Cortés y más periodistas de Noticias Caracol están listos para reírse de sus mejores bloopers de este 2025 en el programa.

Por: Marianella Chavarro Castro
Actualizado: 24 de dic, 2025
Cuándo es el Especial de Santos Inocentes de Noticias Caracol.