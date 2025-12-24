Cuándo es el Especial de Inocentes de Noticias Caracol: mira los mejores bloopers

El 2025 está a punto de llegar a su final y una de las fechas más esperadas por los colombianos es el 28 de diciembre, momento en el que se celebra el Día de los Santos Inocentes. Durante años, las personas han aprovechado esta fiesta para hacer bromas pesadas y hasta compartir los mejores bloopers de sus vidas que han quedado resgritados en cámara o en chat.

Cuándo es el Especial de Inocentes de Caracol Televisión

Caracol Televisión liberó el avance en el que da a conocer que muy pronto los espectadores podrán conocer las embarradas más divertidas que ocurrieron mientras grababan diferentes ediciones del programa informativo.



Desde presentadores de televisión hasta reporteros y técnicos de audio y sonidos son los grandes protagonistas de esta capítulo especial, que será transmitido el próximo domingo 28 de diciembre en la edición central de Noticias Caracol, es decir, a las 7:00 p.m.

"Atención, atención... Corra, Juan Camilo, última hora. Tranquilo, relájese, cójala suave porque llegan las noticias. Ay, perdón, las embarradas que fueron noticia. ¿Qué, qué? , ¿quién está ahí? Un, dos, tres por Tatiana que está debajo de la mesa. Vamos Rocío, sí se puede. Dios mío que la salven, todo sea por la nota. Familia, miren, salí en televisión. Cuidado, hay invitados que se pueden amañar. Mejor ríanse con nosotros porque al aire todo puede pasar", se escucha en el avance.



Quiénes aparecerán en el Especial de Inocentes de Caracol Televisión

Aunque no se sabe aún quiénes serán los presentadores de esta jornada, que durante años ha sido conducida por María Lucía Fernández y Jorge Alfredo Vargas, sí se pudieron ver algunos rostros conocidos dentro de la promo.

Entre ellos se destacan Tatiana Gordillo, que aparecerá escondiéndose durante una transmisión en vivo, y Rocío Rodríguez, la presentadora de Show Caracol que se vio en apuros al intentar completar una de las pruebas del 'Desafío del Siglo XXI'.

A ello se le suman las penas que pasaron otros trabajadores mientras figuras como Claudia Lozano y Nicolás Rojas estaban al aire.

