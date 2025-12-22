Publicidad

Quién es el hermano de Alejandra Murgas y por qué lo confunden con su novio - CaracolTV

Él es el gran amor de Alejandra Murgas, de Noticias Caracol: no es su novio

La presentadora contó en 'Día a Día' y 'La Red' cómo cambió la relación con su hermano desde la muerte de su madre, Luz Marina Márquez, hace más de diez años.

Por: Marianella Chavarro Castro
Actualizado: 22 de dic, 2025
Quién es el hermano de Alejandra Murgas, presentadora de Noticias Caracol.