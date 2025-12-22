Él es el gran amor de Alejandra Murgas, de Noticias Caracol: no es su novio

Alejandra Murgas se ha convertido en una de las figuras más destacadas del programa informativo de Caracol Televisión que se emite de lunes a domingo. Recientemente, la presentadora aceptó la invitación de Catalina Gómez, Carolina Cruz, Carolina Soto, Carlos Calero e Iván Lalinde para estar en 'Día a Día' hablando sobre su experiencia trabajando con el noticiero en temporada navideña.

Quién es es el hermano de Alejandra Murgas, de Noticias Caracol

La joven sacó a colación la importancia que tiene su hermano Rafael Murgas en su vida, pues acostumbra a verlo en fechas importantes como su cumpleaños y fiestas decembrinas teniendo en cuenta que es el vínculo familiar más estrecho que le queda tras la muerte de su madre, la señora Luz Marina Márquez.



En enero de 2025, Murgas concedió una entrevista para 'La Red', en donde reveló que su madre fue diagnosticada con cáncer de seno hace varios años, situación que llevó tanto a su hermano como a ella misma a buscar la forma de ahorrar, ayudar en casa y pagar sus propios estudios univesitarios.



Pese a que han pasado más de 10 años desde el fallecimiento de su progenitora, Alejandra sigue recordándola con cariño, por lo que sostiene hasta el sol de hoy un vínculo muy cercano con su hermano.

En su cuenta oficial de Instagram, donde recoge más de 50 mil seguidores, Alejandra acostumbra a compartir contenido relacionado con su faceta profesional; sin embargo, también le ha dedicado sentidas palabras a su hermano, quien tiene privadas las redes sociales.

"Bendita fecha importante para mí, porque lo celebro a él. Su vida en la mía es de mis más grandes bendiciones", escribió en alguna oportunidad.



Quién es Alejandra Murgas, presentadora de 'Noticias Caracol'

Es una comunicadora social y periodista graduada de la Universidad Autónoma del Caribe. Ha trabajado como productora del Canal Regional del Caribe, jefe de prensa en la Gobernación del Cesar, también en RTVC; en Noticias Caracol se desempeña como presentadora y periodista desde octubre de 2018 hasta la actualidad. En los últimos años se dedica a ser la encargada de exponer los hechos noticiosos más importantes desde el Centro Regional Caribe.