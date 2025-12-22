Publicidad

Números de Diomedes Díaz: fechas de nacimiento y muerte, número de tumba y más - CaracolTV

Tras fallecer por un paro cardiorrespiratorio o infarto agudo de miocardio, fanáticos de 'El Cacique de la Junta' han tomado sus número de la suerte para hacer chances y rifas.

Números de suerte de Diomedes Díaz para jugar en loterías y chances este 22 de diciembre

Este 22 de diciembre de 2025 se cumplen 12 años sin 'El Cacique de la Junta', quien murió a causa de un paro cardiorrespiratorio en Valledupar, Colombia, cuando tenía 56 años.

Marianella Chavarro Castro
22 de dic, 2025
Números de la suerte de Diomedes Díaz para jugar este diciembre en el chance y la lotería.