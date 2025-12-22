Números de suerte de Diomedes Díaz para jugar en loterías y chances este 22 de diciembre

Se cumplen 12 años de muerte del artista de vallenato, recordado por exitosos temas musicales como 'Sin medir distancias', 'El cóndor herido', 'La plata', 'Mi primera cana' y 'El regreso del cóndor'. Por estar fechas decembrinas, es común que sus fanáticos acudan a sus números de la suerte para jugarlo en chances, sorteos y loterías. Acá te contamos cuáles son las combinaciones más famosas.

En qué fecha murió Diomedes Díaz

Los fanáticos del destacado cantante acuden a cifras relacionadas con la fecha de nacimiento, el día en que murió y también el número de su tumba, la cual está ubicada en el cementerio Jardines de Ecce Homo en Valledupar, espacio donde también reposan los restos de otros cantantes de la talla de Omar Geles y Martín Elías.



1108 corresponde el número de la tumba tumba.

0526 salió a partir del mes y el día en que nació.

1222 es el mes y día de su muerte (22 de diciembre de 2013).

2213 es la combinación del día y año de su fallecimiento.

1622 une el Día de la Virgen del Carmen y muerte del artista.

A raíz de estos números, los admiradores del vallenatero han hecho otras combinaciones que, al parecer, han tenido muy buenos resultados: 1225, 1325, 2345, 5757, 2657, 1957, 0526, 1108, 2212 y 2522.



Cómo murió Diomedes Díaz

'El Cacique de la Junta' falleció a causa de un paro cardiorrespiratorio o infarto agudo de miocardio mientras dormía en su casa. Consuelo Martínez, su pareja de aquel entonces, fue quien notó que no respiraba, por lo que rápidamente solicitó la ayuda de los paramédicos. El artista fue trasladado hasta la Clínica de Valledupar, donde informaron que había llegado sin signos vitales.





Díaz fue sometido a cuatro operaciones en las válvulas del corazón, de manera que ya se encontraba delicado de este órgano hasta el punto que no resistió más. Asimismo, luchó durante largo tiempo con el Síndrome de Guillain-Barré.

El hecho tuvo lugar justo después de lanzar su álbum 'La vida del artista', que recoge exitosos temas musicales como 'El hermano Elías', 'Ay, la vida', 'Aquí está lo tuyo', 'Humilde viajero', 'Hasta el fin del fin', entre otros proyectos.