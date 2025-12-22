Publicidad

Publicidad

Publicidad

Publicidad

En vivo
Noticias Caracol
Inscripción a 'La Danza de los Millones'
'La Vuelta al Mundo en 80 Risas'
Exparticipantes del 'Desafío' que pelearon
Programación de Caracol

Qué dijo Miss Jamaica tras recuperarse de la caída en Miss Universo 2025 - CaracolTV

Gabrielle Henry, Miss Jamaica en Miss Universo 2025, habla tras su aparatosa caída en el desfile de gala previo a la elección y coronación que tuvo lugar en Tailandia.

Icon push.png
¿Quieres saber más de las producciones de Caracol TV? Activa las notificaciones y recibirás información al instante.
Nos vemos luego
¡Veámonos!

Publicidad

Miss Jamaica rompió el silencio tras caída en Miss Universo que la dejó en UCI

La reina de belleza reapareció en redes tras estar en recuperación en un hospital de Tailandia, país anfitrión del concurso internacional. La joven reflexionó sobre el sentido de la vida.

Por: Marianella Chavarro Castro
Actualizado: 22 de dic, 2025
Comparta en:
Miss Jamaica habló del accidente que sufrió en Miss Universo 2025.