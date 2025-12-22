Miss Jamaica rompió el silencio tras caída en Miss Universo que la dejó en UCI

Desde que se conoció el accidente que sufrió en el desfile de gala previo a la elección y coronación de la nueva soberana de la belleza mundial, muchos seguidores han estado atentos al estado de salud de Gabrielle Henry, la candidata que representó a Jamaica en el concurso y dejó en alto el nombre de su país.

Pese a que se conocieron imágenes de ella en silla de ruedas mientras iba rumbo a su país natal, recientemente se pronunció en las plataformas digitales para poner fin a las especulaciones sobre su estado de salud y aclarar cómo fue el proceso por el que atravesó para retomar su rutina con total normalidad.

"Extiendo mi sincero agradecimiento a mi familia y amigos, por cada oración elevada en mi nombre de mis compañeros jamaiquinos, y a aquellos que estuvieron conmigo en momentos visibles e invisibles", inició mencionando la joven.





Posteriormente, aprovechó el espacio para resaltar el trabajo que desempeñaron los médicos, el personal del aeropuerto, el equipo que la escoltó hasta salir del país anfitrión y todas las personas que ayudaron a que su retorno a casa fuera tranquilo teniendo en cuenta los más recientes hechos que afectaron su salud.

"Como Miss Universe Jamaica 2025 y residente de oftalmología me recuerdo que los momentos de oscuridad no disminuyen la visión; la perfeccionan. Mientras continúo recuperándome, me inspira la forma en que los jamaiquinos se levantan, sin inmutarse, después de la adversidad", detalló.

La cuenta de Henry estuvo en pausa desde el 19 de noviembre, un par de días antes de que se conociera que Fátima Bosch, de México, es la nueva soberana de la belleza a nivel internacional. Henry sufrió una aparatosa caída en público y, aunque inicialmente la organización aseguró que no había presentado mayores lesiones, con el tiempo se conoció que sufrió fracturas, laceraciones faciales y una hemorragia intracraneal.

Miss Universo tuvo que hacerse cargo no solo de los gastos hospitalarios de la reina, sino también de la manutención temporal de las dos acompañantes de la joven, quienes estuvieron dándole apoyo desde que ingresó a la Unidad de Cuidados Intensivos.