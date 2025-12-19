Reina de Colombia en Miss Universo dijo si quedó insatisfecha con elección de Fátima Bosch

El 21 de noviembre se llevó a cabo la elección y coronación de la nueva Miss Universo, título que en esta oportunidad se lo llevó Fátima Bosch, Miss México, en medio de una polémica por supuesto fraude entre el presidente de la organización y la empresa familiar. A partir de las críticas, usuarios de Internet acudieron al perfil de la representante de Colombia para pedirle su opinión al respecto.

Qué dijo Vanesa Pugarín, de Colombia, sobre Miss Universo 2025, Fátima Bosch

Por medio de una dinámica de 'Preguntas y Respuestas', un usuario de redes sociales le preguntó a la modelo si quedó satisfecha con su desempeño en el concurso de belleza y si cree que pudo haber hecho otra cosa para avanzar más en la competencia.



"Cuando uno va a una competencia en general, la que sea, uno va para ganar, o sea, uno espera ganar, hace todo lo posible por dar lo mejor, pero el premio siempre es para una persona, entonces imagínate, éramos un montón de mujeres hermosas, preparadas, que merecíamos ganar y de verdad que cada una yo sé que se esforzó y dio lo mejor de sí", expresó la joven.





Posteriormente, aseguró que está segura de que cada una de las candidatas hizo lo que estuvo a su alcance para quedarse con la anhelada corona, por lo que considera que los hechos ocurrieron como debían suceder.

"Las posiciones son como lo decidieron, como Dios lo puso en el camino, todas lo merecían, las felicito. Yo quedé demasiado feliz, ustedes no se imaginan. Yo lo di todo y hasta más. Entonces la satisfacción que yo tengo internamente es increíble", agregó.



De qué quedó Vanessa Pulgarín en Miss Universo 2025

La reina de belleza llegó hasta el top 12 de la competencia, realizando de esta forma el desfile en traje de baño y en traje de gala. A pesar de su desempeño y el esfuerzo que le imprimió tanto a la pasarela como a los actos preliminares, no logró pasar al top 5 que quedó conformado por las representantes de Tailandia, Filipinas, Venezuela, México (la ganadora de esta edición) y Costa de Marfil.

