Vanesa Pulgarín, Colombia en Miss Universo, habló de elección de Fátima Bosch

El 21 de noviembre Fátima Bosch, Miss México, fue elegida como Miss Universo 2025. Tras quedar en el top 12, Vanessa Pulgarín, representante de Colombia, opinó sobre la decisión del jurado.

Reina de Colombia en Miss Universo dijo si quedó insatisfecha con elección de Fátima Bosch

Luego de representar al país en el certamen internacional y quedar en el top 12, Vanessa Pulgarín apareció en redes sociales para exponer si está descontenta con la decisión del jurado.

Por: Marianella Chavarro Castro
Actualizado: 19 de dic, 2025
Qué dijo Vanessa Pulgarín, Colombia en Miss Universo, sobre la elección de Fátima Bosch.