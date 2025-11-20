Ella es Fátima Bosch, Miss Universo 2025: fue novia de famoso futbolista y protagonizó escándalo

Tras una gala con decenas de concursantes de distintos países, este 20 de noviembre se dio a conocer la ganadora de la edición número 74 de Miss Universo: la representante de México, Fatims Bosch se quedó con la corona.

La tabasqueña logró imponerse entre las cinco finalistas, marcando un hito no solo para su estado natal, sino también para México en el certamen internacional, donde, cabe recordar, protagonizó un escándalo con el vicepresidente de la organización.

Quién es Fátima Bosch, Miss Universo 2025

Fátima Bosch nació el 19 de mayo de 2000 en Teapa, Tabasco, y desde muy joven mostró interés por el diseño, el arte y la moda, disciplinas que terminarían definiendo gran parte de su camino profesional. A sus 25 años, la mexicana cuenta con una formación académica sólida que ha sido clave en su desempeño en pasarelas, certámenes y proyectos creativos.

Estudió Diseño de Indumentaria y Moda en la Universidad Iberoamericana, una de las instituciones más reconocidas en México para este campo. Su preparación no se quedó allí: buscó ampliar su visión del mundo de la moda y emprendió estudios complementarios en la Nuova Accademia di Belle Arti (NABA) en Milán, Italia. Posteriormente también cursó formación en el Lyndon Institute, en Vermont, Estados Unidos.Su estatura de 1,74 metros y su confianza y presencia en el escenario la hicieron destacar.



Su incursión en los certámenes de belleza inició a temprana edad y se consolidó en 2018 cuando obtuvo el título de Flor Tabasco, una de las coronas más importantes de su región y que, además, representa una tradición familiar. La familia de Fátima ha estado vinculada a la vida pública y a los escenarios de liderazgo: su tía materna, Mónica Fernández Balboa, es una reconocida figura política mexicana, exsenadora por Morena, expresidenta del Senado.



Exnovio de Fátima Bosch, Miss Universo 2025

Antes de convertirse en Miss Universo 2025, la vida personal de Fátima Bosch también estuvo en el foco mediático por su relación con el futbolista mexicano Kevin Álvarez. La pareja mantuvo un romance del cual se conocen pocos detalles, pues ambos optaron por manejarlo con discreción. Sin embargo, fue el propio jugador quien confirmó públicamente, durante una transmisión en Twitch, que la relación llegó a su fin en 2023. Durante el tiempo que estuvieron juntos, compartieron algunas publicaciones en redes sociales que dejaban ver algunos momentos de su vida en pareja.

Escándalo en Miss Universo con Miss México

El certamen Miss Universo quedó en el centro de la polémica luego de que se viralizara un video en el que Nawat Itsaragrisil, vicepresidente de la organización, arremete públicamente contra Fátima Bosch, Miss México 2025. El incidente ocurrió durante una actividad oficial en la que estaban presentes candidatas, organizadores y algunos medios de comunicación.

Allí, el directivo recordó a las concursantes la obligación de promover a Tailandia y a los patrocinadores en sus redes sociales, pero al percibir que ninguna lo estaba haciendo, se dirigió directamente a la mexicana con fuertes calificativos.

En la grabación, Itsaragrisil acusa a Fátima de no comprender sus instrucciones y la llamó “cabeza hueca”, además de asegurar que era “una tonta”. La tensión aumentó al punto de que el directivo solicitó la intervención del equipo de seguridad para retirarla cuando la concursante le pidió, de manera respetuosa, que no la insultara y que escuchara su versión.

