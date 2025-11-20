Quién es Miss Latina en Miss Universo 2025: de qué país es y por qué tiene ese título

Publicidad
En la transmisión de Miss Universo 2025 llamó la atención una de las candidatas que incluso avanzó al Top 30, pero su participación generó todo tipo de preguntas entre los televidentes y los internautas que siguieron de cerca cada momento de la gala. Muchos se preguntaban quién era Miss Latina, por qué llevaba ese título y a qué país representaba realmente.
Yamilex Hernández es una comunicadora, actriz y activista de 29 años que nació en República Dominicana y que, tras mudarse a Estados Unidos a los 13 años, se estableció definitivamente en Nueva Jersey. Su presencia marca un precedente, pues esta es la primera edición en la historia de Miss Universo que incluye oficialmente a una Miss Universo Latina, un título completamente nuevo dentro del concurso.
A diferencia del proceso habitual, Hernández no obtuvo su pase por medio de un certamen nacional. Su ingreso se dio gracias al programa de Telemundo 'Miss Universe Latina: El Reality', una competencia en la que varias jóvenes de raíces latinoamericanas, residentes en Estados Unidos, se enfrentaron por semanas a pruebas de comunicación, talento, liderazgo y desarrollo personal. El jurado del show la seleccionó como ganadora, sin intervención del voto del público, otorgándole un cupo directo a Miss Universo 2025 y un premio de 100 mil dólares.
De acuerdo a sus declaraciones, la banda que porta no representa un territorio concreto, sino a una comunidad entera: los 68 millones de latinos que viven en Estados Unidos. Para Yamilex, este rol es una responsabilidad simbólica y emocional, pues considera que lleva consigo la historia y la diversidad de millones de personas que comparten raíces, idioma y cultura.
Hernández ha explicado que su banda es un homenaje a esas identidades múltiples: “Representa a millones de latinos cuyos sueños cruzan fronteras y cuyas historias están llenas de fortaleza”, ha dicho en entrevistas. También describe el título como un “universo propio”, tejido de desafíos y oportunidades que le permiten visibilizar la riqueza cultural de la comunidad latina.
