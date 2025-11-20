Ella es la única candidata transgénero en Miss Universo 2025: ya ganó otro certamen

Este Miss Universo 2025 ha dado mucho de qué hablar y este año, especialmente, una candidata llamó la atención del público internacional. Se trata de Nguyen Huong Giang, la primera mujer transgénero en representar a Vietnam en el certamen y la primera mujer trans de Asia en competir oficialmente por su país.

Quién es la candidata transgénero en Miss Universo 2025

La candidata, nacida el 29 de diciembre de 1991 en Hanói, fue anunciada oficialmente como candidata el 24 de septiembre, de acuerdo con la prensa local. La organización Miss Universe Vietnam decidió escogerla de forma directa, sin realizar una competencia nacional como se suele hacer.

Nguyen Huong Giang, conocida popularmente como Huong Giang Idol, alcanzó reconocimiento en 2012 tras su participación en Vietnam Idol, el reconocido concurso de talentos, donde hizo historia al ser la primera concursante trans del programa y llegar hasta el Top 4. Su desempeño en el reality abrió la puerta a su carrera musical, que inició con el lanzamiento de su álbum, titulado 'Mercury', en 2013. Un año más tarde, sumó otro logro al ganar la tercera temporada de The Amazing Race Vietnam, fortaleciendo su presencia en la industria del entretenimiento.

Su mayor triunfo en concursos de belleza llegó en 2018, cuando obtuvo el título de Miss International Queen, el certamen más prestigioso del mundo para mujeres trans, realizado anualmente en Tailandia. Ese reconocimiento la posicionó como una figura destacada dentro de la comunidad LGBTQ+ en Asia y reforzó su papel como referente de diversidad, liderazgo y representación.



Su participación en Miss Universo 2025 significa un avance importante tanto para Vietnam como para el propio concurso, que continúa ampliando su visión hacia una plataforma más inclusiva.

Otras mujeres trans que han participado en Miss Universo

La inclusión de mujeres trans en Miss Universo comenzó oficialmente en 2018, cuando Ángela Ponce, Miss España, se convirtió en la primera candidata trans en competir por la corona. Posteriormente, en 2023, se sumaron Rikkie Kollé (Países Bajos) y Marina Machete (Portugal), quienes participaron en la misma edición.

Estas concursantes marcaron un precedente en la historia del certamen y abrieron la puerta para que en 2025 Vietnam vuelva a hacer historia con la participación de Nguyen Huong Giang.

