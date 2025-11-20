En vivo
Caracol TV  / Actualidad  / Ella es la única candidata transgénero en Miss Universo 2025: ya ganó otro certamen

En esta edición de Miss Universo, destacó la representante de Vietnam, la primera mujer transgénero en representar a este país en el certamen y la primera mujer trans de Asia en competir oficialmente por su país.

