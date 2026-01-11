Sebastián Ayala, cantante de música popular, tuvo grave accidente: se estrelló con un bus

Sebastián Ayala, reconocido cantante de música popular, preocupó en las últimas horas a sus seguidores tras compartir un video en su cuenta de Instagram, red social en la que ya supera los 451 mil seguidores, quienes siguen de cerca su vida personal y artística.

Accidente de Sebastián Ayala

La alerta se encendió luego de que el intérprete informara que fue víctima de un accidente de tránsito que dejó completamente destruida la parte delantera de la camioneta en la que se movilizaba. El propio Ayala publicó un video grabado minutos después del choque, en el que relató lo ocurrido.



“Nos acabamos de accidentar, miren, un bus nos botó para el otro lado de la vía y se escapó. Ya lo estamos buscando. Gracias a Dios solo tenemos una persona lesionada, estamos todos golpeados, pero no fue nada grave”, explicó en la grabación.

En las imágenes se observa el vehículo de color blanco a un costado de la carretera, con las puertas golpeadas y la parte frontal severamente afectada. Además, la llanta derecha estalló y varios fragmentos de la camioneta quedaron esparcidos sobre la vía, lo que evidencia la magnitud del impacto.

Posteriormente, el cantante amplió la información a través de un mensaje que acompañó la filmación: “Nos accidentamos, por la gloria y gracia de Dios estamos bien. Un bus nos sacó de la vía. Estamos recopilando información para dar con la parada del bus de servicio público vinculado a la empresa Brasilia. Gracias a Dios estamos bien. Tenemos dos personas de mi equipo de trabajo hospitalizadas. Gloria a Dios, solo daños materiales”, escribió.





De acuerdo con información de Noticias Caracol, Sebastián Ayala se desplazaba desde el municipio santandereano de Lazandurí hacia San Juanito, en el departamento del Meta, cuando ocurrió el accidente.