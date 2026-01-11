Publicidad

Sebastián Ayala, intérprete de música popular, sufrió accidente de tránsito: video

Sebastián Ayala, cantante de música popular, tuvo grave accidente: se estrelló con un bus

El intérprete de ‘Tu Ingratitud’ y ‘Los gustos que me doy’ compartió un video tomado justo después del accidente y dio detalles sobre las personas lesionadas en el hecho.

Por: Mariana Hernández Rodríguez
Actualizado: 11 de ene, 2026
Accidente Sebastián Ayala