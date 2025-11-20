En vivo
La Influencer
Caracol TV  / Actualidad  / Cómo va Vanessa Pulgarín en Miss Universo 2025: aquí detalles de Miss Colombia

Cómo va Vanessa Pulgarín en Miss Universo 2025: aquí detalles de Miss Colombia

Vanessa Pulgarín sigue dejando en alto el nombre de Colombia en Miss Universo 2025, avanzando al Top 12 tras destacarse en pasarela y convirtiéndose en una de las favoritas latinas de la noche.

