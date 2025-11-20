Cómo va Vanessa Pulgarín en Miss Universo 2025: aquí detalles de Miss Colombia

El 20 de noviembre, millones de personas alrededor del mundo siguieron la 74.ª edición de Miss Universo 2025, y en Colombia la expectativa era aún mayor por la participación de Vanessa Pulgarín, la candidata nacional que viajó a Tailandia para dejar en alto el nombre del país.

Mira también: Cuánta plata se lleva la Miss Universo 2025 y qué premios obtiene tras ganar la corona



Es impresionante lo fuerte que gritaron por Colombia por Vanessa pulgarín, NOS ESTAMOS ILUSIONANDO MI GENTE#MissUniverse2025#MissUniverse pic.twitter.com/XkqhfA14z8 — ᴮᴱ Mari 🇨🇴 ⁷ (@My_happinessBTS) November 21, 2025

Desde su primera aparición en pantalla, Pulgarín generó emoción entre los espectadores. Su nombre retumbó en el Impact Arena, en Pak Kret, donde quedó claro que contaba con una barra fuerte y un público latino completamente entregado a su presentación.

La noche tomó un giro aún más emocionante cuando Vanessa fue anunciada dentro del primer grupo del Top 15, selección que partió de las 30 semifinalistas. El anuncio desató la celebración en redes sociales y le dio un impulso de confianza a la colombiana, quien brilló con su pasarela y seguridad.



Publicidad

Más adelante, durante el desfile en traje de baño, Vanessa logró destacarse entre las demás candidatas por su porte, fuerza escénica y excelente preparación física. Su desempeño fue suficiente para asegurarle un lugar en el Top 12, consolidándose como una de las latinoamericanas mejor posicionadas en la competencia.

Quién es Vanessa Pulgarín, la nueva reina de Colombia

Es una profesional en industria del deporte, modelo y empresaria que recoge más de 500 mil en su cuenta oficial de Instagram, donde acostumbra a publicar contenido relacionado con su estilo de vida saludable, los lugares en Colombia y el exterior que ha tenido la oportunidad de conocer y las causas sociales que ha apoyado gracias a su influencia, pues se le ha visto en compañía de niños, ancianos y población vulnerable.

Publicidad

Mira también: Ella es la única candidata trans en Miss Universo 2025: ya ganó otro certamen