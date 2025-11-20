Quién quedó sentenciado HOY en el ‘Desafío’: la última pareja para el Box Negro

Publicidad
En este capítulo 96 del Desafío Siglo XXI, se vivió mucha tensión porque hoy se conoció la última pareja que irá al Box Negro. Precisamente, como Alpha fue el ganador del a prueba se Sentencia, Premio y Castigo, optaron por llevar el chaleco a Neos.
Cuando Lucho se fue con el maletín, les dijo a los chicos que le traían la temida prenda roja y en ese momento Kevyn se lo puso a Mencho y Cristian. Ella dijo que estaba firma y que dará todo para no irse de la competencia tan pronto.
