En vivo
La Reina del Flow
Síguenos en:
Tendencias:
MISS UNIVERSO 2025 EN VIVO
EN VIVO DESAFÍO DEL SIGLO
LA INFLUENCER

Publicidad

logopush.png
¿Quieres saber más de las producciones de Caracol TV? Activa las notificaciones y recibirás información al instante.
Nos vemos luego
¡Veámonos!

Publicidad

Caracol TV  / Actualidad  / Por qué Miss Palestina no utilizó bikini como las demás candidatas en Miss Universo 2025

Por qué Miss Palestina no utilizó bikini como las demás candidatas en Miss Universo 2025

Miss Palestina hizo historia al clasificar al Top 30 en la primera participación de su país en Miss Universo, y su traje de baño, con el que solo mostró los brazos, causó sorpresa mundial.

Publicidad

Publicidad

Publicidad