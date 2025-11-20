Por qué Miss Palestina no utilizó bikini como las demás candidatas en Miss Universo 2025

En la gala de coronación de Miss Universo 2025 hubo varios detalles que llamaron la atención de los espectadores que siguieron el certamen, donde más de 70 mujeres compitieron por la corona. Uno de los momentos más comentados fue el desfile en traje de baño de la representante de Palestina, quien sorprendió al público con una propuesta muy distinta a la del resto de candidatas.

Por qué Miss Palestina no utilizó bikini en Miss Universo

Nadeen Ayoub, de 30 años, logró un lugar en el Top 30 y, al llegar su turno en la pasarela, se robó todas las miradas. Mientras las demás concursantes lucieron bikinis o enterizos, ella apareció con un atuendo completamente diferente: un traje blanco que cubría sus piernas por completo, similar a unas medias veladas, y que además incluía una larga cola en la parte trasera.



En la zona superior, llevaba unas hombreras con detalles en color rojo, y lo único que dejó totalmente descubierto fueron los brazos, lo que convirtió su propuesta en una de las más particulares y comentadas de la noche. El diseño buscaba respetar su cultura y mantener la coherencia con los valores de su país, sin dejar de cumplir con las reglas del concurso.

Esta edición marcó un hito para Palestina, pues fue la primera vez que el país participó en el certamen de belleza más importante del mundo, y lo hizo con una puesta en escena que rápidamente se volvió viral.

El particular traje de baño de Miss Palestina respondió a varias razones culturales y simbólicas. Al ser la primera participación de su país en Miss Universo, Nadeen Ayoub optó por un diseño más conservador en respeto a las costumbres y creencias de su nación, donde mostrar piernas o torso puede considerarse inapropiado. Además, el atuendo buscó enviar un mensaje de identidad y representación, incorporando elementos y colores asociados a Palestina, demostrando que es posible competir sin renunciar a su cultura ni a los valores que desea transmitir al mundo.



