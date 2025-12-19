Andrea Serna cumplió 15 años de casada: este fue el regalazo a su esposo el día de la boda

La modelo y presentadora apareció el pasado 18 de diciembre en las historias de su cuenta oficial de Instagram para desearle feliz aniversario de bodas a Juan Manuel Barraza, su pareja sentimental y el padre de su hija, Emilia. Con un álbum de fotos, la presentadora recordó los momentos más importantes de la celebración que se llevó a cabo en Cartagena en 2010.

Inicialmente, la presentadora del reality de los colombianos empezó mostrando las fotos que le tomaron mientras se vestía y se maquillaba para el evento; sin embargo, lo que en realidad llamó la atención de sus seguidores fue que expuso las imágenes de la bendición de sus padres y la instantáneas de Nico, su sobrino, quien fue el encargado de llevar las argollas.

"Ay, miren esa churrera de esposo. Aquí ya estábamos saliendo de la ceremonia, felices, ya como marido y mujer. Qué buenos recuerdos, por aquí con mis suegros, mis papás, todo el combo de hermanos con sus esposos y esposas", relató Serna.



El regalo de bodas de Andrea Serna a su esposo Juan Manuel Barraza

Andrea mostró que en su boda estuvo Fonseca como show principal debido a que el artista cantaba el tema musical insignia de la relación. 'Arroyito' fue la melodía que acompañó a la pareja durante el tiempo que estuvo conociéndose y comprobando cada día que quería pasar el resto de sus vidas juntos.



"¿Y quién fue a cantar 'Arroyito'? Fonseca. No, no no, eso fue lo máximo (...) Ah, ojo, fue sorpresa de la novia para el novio", contó en la citada red mientras mostraba una fotos del abrazo entre el exponente del pop latino y ella.

Esta no es la primera vez que Serna comparte detalles de su matrimonio, pues en 2021 expuso más fotos y contó que su vestido era de una firma española llamada Pronovias y que fue Mauricio Leal el encargado de maquillarla para el evento.

