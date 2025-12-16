Por este video de Rata, del 'Desafío', fans dicen que es idéntico a La Liendra

Pese a que el 'Desafío del Siglo XXI' se fue de descanso y ahora se está transmitiendo 'La Vuelta al Mundo en 80 Risas', los fanáticos del programa conducido por Andrea Serna están más que atentos a las redes sociales de los Súper Humanos que ya se ganaron un cupo para la etapa final de la producción.

Recientemente, el equipo de Rata publicó en su cuenta oficial de Instagram un video que fue tomado hace tiempo en el que se está preparando para una competencia, al parecer de OCR; sin embargo, lo que en realidad llamó la atención fue el corte y tono de cabello que llevaba en aquella oportunidad.

"Sueno más real que el Madrid. 🎶🎵Seguro de lo que vas hacer y también de cómo lo vas hacer 🐭🔝", se lee en el post.



Por qué dicen que Rata, del 'Desafío', y La Liendra se parecen

En la grabación se ve al Súper Humano luciendo el cabello decolorado, mismo estilo que caracteriza al creador de contenido digital. Esto sumado a su contextura física y la similitud que hay entre sus narices, ojos, y orejas, hizo que varios usuarios de Internet se confundieran de figuras públicas.

"Me pareció ver a La Liendra ahí", "Pensé que era La Liendra", "La Liendra", "Se parece a La Liendra", "Creí que era La Liendra 🫢jajaja y dije wow, cómo se le nota el ejercicio 🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣", son algunos de los mensajes que se destacan en la plataforma digital.



Quién es Rata, del 'Desafío del Siglo XXI'

José Manuel Maldonado es un deportista de OCR que ha obtenido tres veces el título de campeón nacional de esta disciplina y ha representado a Colombia dos veces en los mundiales. Tiene 24 años, ha competido contra Sensei, ganador del 'Desafío The Box 2023' fuera de La Ciudad de las Cajas; y se ha convertido en uno de los jugadores más fuertes del reality este 2025.

En el programa ha hecho parte de equipos como Gamma, Omega, Alpha y ahora Neos, donde desempeña un rol importante junto a Valentina, su dupla.

