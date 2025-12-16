Publicidad

Por qué dicen que Rata, del 'Desafío', se parece a La Liendra - CaracolTV

Rata ahora hace parte de Neos en el 'Desafío del Siglo XXI' junto a Valentina, su dupla. Fans del Súper Humano reaccionaron a un post que realizó su equipo en redes.

Por este video de Rata, del 'Desafío', fans dicen que es idéntico a La Liendra

El Súper Humano se encuentra dentro de las ocho mejores duplas del programa de Caracol Televisión. Su pareja es Valentina, quien ha llegado a esta etapa para impulsarlo.

Por: Marianella Chavarro Castro
Actualizado: 16 de dic, 2025
Este es el motivo por el que dicen que Rata, del 'Desafío', y La Liendra tienen un parecido.