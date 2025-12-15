Publicidad

Publicidad

Publicidad

Publicidad

En vivo
La Influencer
Boda de Margarita Rosa
Inscripción a 'La Danza de los Millones'
'Desafío'
Programación de Caracol

Quién es el esposo de Florencia Cassi, de 'La Vuelta al Mundo en 80 Risas'

Quién es el esposo de Florencia Cassi, pareja de Jhovanoty en 'La Vuelta al Mundo en 80 Risas', de Caracol Televisión. Dicen que tiene un parecido al humorista.

Icon push.png
¿Quieres saber más de las producciones de Caracol TV? Activa las notificaciones y recibirás información al instante.
Nos vemos luego
¡Veámonos!

Publicidad

Esposo de Flor Cassi, de 'La Vuelta al Mundo en 80 Risas', se parece a Jhovanoty

Fue lo que dijo el propio humorista y otros de sus colegas (como Boyacomán) en 'Día a Día', programa en el que estuvieron invitados para hablar de las anécdotas que vivieron viajando.

Por: Marianella Chavarro Castro
Actualizado: 15 de dic, 2025
Comparta en:
Quién es el esposo de Florencia Cassi, presentadora de 'La Vuelta al Mundo en 80 Risas'.