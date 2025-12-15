Esposo de Flor Cassi, de 'La Vuelta al Mundo en 80 Risas', se parece a Jhovanoty

Este 15 de diciembre es el lanzamiento de 'La Vuelta al Mundo en 80 Risas', la exitosa producción que busca hacer que los colombianos viajen por diferentes ciudades de Colombia y el mundo entero sin necesidad de salir de la comodidad de sus casas. Como novedad de este 2025 se incorpora el elenco Florencia Cassi, la destacada modelo argentina que se caracteriza por su particular sentido del humor.

Jhovanoty, su pareja en esta maravillosa experiencia, estuvo en 'Día a Día' contándoles a los presentadores cómo fue su experiencia trabajando con la host de televisión, por lo que terminó confesando, de manera jocosa, que el esposo de la mujer estuvo en parte de las grabaciones pendiente a la relación que ambos sostenían frente a las cámaras.

Como dato curioso, el humorista admitió que su objetivo era "coquetear" con ella teniendo en cuenta que este es el sello del formato; sin embargo, sí llegó a sentirse intimidado y hasta reveló que tanto él como la pareja de la joven tienen un gran parecido físico, cosa que, aseguró entre risas, le dio un poco de esperanza.



Quién es el esposo de Florencia Cassi, presentadora de 'La Vuelta al Mundo en 80 Risas'

Se trata de Erick Verdayes. A pesar de que tiene sus redes sociales privadas y trata de mantener su vida lo más alejada posible de los medios, ha aparecido en algunas publicaciones de su pareja, quien constantemente le demuestra todo el amor que le tiene.

"Es un placer aprender a tu lado cada espacio de mi ser. Contigo me confirmo a mi misma que cada cosa reflejada en ti viene de mí...

Mi espejo hermoso, mi gran maestro. No hay día que no agradezca el privilegio de tu compañía. Te amo 🎂🤍✨", escribió en alguna oportunidad.

En las fotos se les vio disfrutando de una plata de México. A pesar de que fueron publicadas en 2021, todo parece indicar que fueron tomadas tiempo atrás, cuando recién había iniciado su historia de amor.

La pareja recibe a diario mensajes de sus admiradores: "Nada como ser feliz con la persona amada 🤍🤍🤍🤍te amo amiga linda. Celebro tu amor", "Qué padre, felicidades amiga, 🙌 que viva el amor❤️", "Un amor bonito, felicidades 👏", "Que lindas palabras. Muchísimas felicidades.🎉🎁🎊 Te abrazo muy fuerte 🙏🏻", son algunos de los comentarios que se destacan.