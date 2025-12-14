Carolina Soto recuerda a su hermana fallecida y Cuervo llevó a su abuela al Vaticano

Publicidad

Zambrano le dice a Julio por qué lo sacó de Gamma
Carolina Soto recuerda a Sofía, su hermana, quien murió a los 10 años

En Directo al Corazón, Carolina Soto habla sobre su familia, sus hijos, esposo y el libro que escribió sobre el duelo de su hermana, Sofía, uno de los momentos más complicados de su vida.

Por: Mariana Hernández Rodríguez
Actualizado: 14 de dic, 2025
