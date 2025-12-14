¿Por qué Astrid Junguito, de ‘Mujeres al Límite’ y ‘Amar y Vivir’ dejó de actuar?

Astrid Junguito volvió a ser noticia tras contar en La Red los detalles de una etapa poco conocida de su vida y un esperado regreso a la actuación. La última vez que los colombianos la vieron en televisión fue en 2019, cuando hizo parte de la producción 'Un Bandido Honrado'. Al terminar las grabaciones, la actriz viajó a Estados Unidos para visitar a su hija, sin imaginar que ese viaje se extendería mucho más de lo planeado.

Lee más: A un año de la muerte de su bebé recién nacido, famosa actriz habla de su pérdida

Estando en ese país, Astrid fue sorprendida por la pandemia. Según relató, allá podía salir con tapabocas, cuidándose y siguiendo los protocolos, pero era consciente de que los aeropuertos pronto cerrarían. En medio de la incertidumbre, se preguntó qué haría regresando a Colombia en un momento tan complejo, por lo que finalmente su hija le sugirió pensar en quedarse a vivir allí. Mientras muchos se preguntaban por qué no había vuelto a actuar, ella comenzaba una nueva faceta lejos de los reflectores.



Por qué Astrid Junguito dejó de actuar

Astrid empezó a trabajar en la compañía de alquileres de casas vacacionales de su hija. Su rutina era completamente distinta a la que había tenido durante años como actriz. Organizaba su propio cronograma, revisaba varias casas y se aseguraba de que todo estuviera en perfectas condiciones.



Este trabajo le permitió aprender nuevas habilidades y adaptarse a un rol diferente: “Ya no eres actriz, ahora eres supervisora y debes aprender a manejarlo todo”, recordó que le decían, una frase que marcó ese proceso de transformación personal.

Cuando regresó a Colombia, tomó una decisión que sorprendió a muchos, regaló todas sus pertenencias y entregó el apartamento en el que vivía en Bogotá, repartiendo todo lo que tenía. Para ella fue una forma de cerrar un ciclo y empezar otro con mayor ligereza.

Lee más: Mamá de B King dice que no volverá a hablar con Marcela Reyes “no respetó su memoria”





El 2025 trajo una noticia alentadora. Astrid recibió una llamada que le devolvió la ilusión. Aunque no tenía intención de hacer casting, le ofrecieron un papel llamativo, el de una abuela cariñosa, pero de armas tomar, que muy pronto se verá en las pantallas del canal Caracol: “Me sentí agradecida con Dios y con la vida de que me diera la oportunidad de volver a hacer lo que me gusta”, expresó con emoción, celebrando su regreso a la actuación.

Publicidad

No te pierdas ningún contenido de La Red los sábados y domingos en las tardes de Caracol Televisión o a través de la Señal En Vivo.