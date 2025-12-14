Publicidad

Zambrano le dice a Julio por qué lo sacó de Gamma
Mamá de B King habla del caso y dice que no volverá a hablar con Marcela Reyes

La mamá y la hermana de B King hablan de los últimos días del DJ, de su relación con Regio Clown, de las personas que conoció antes de morir en México y de Marcela Reyes.

Mamá de B King dice que no volverá a hablar con Marcela Reyes “no respetó su memoria”

La mamá y la hermana de B King hablan del momento en el que lo encontraron sin vida, los avances de la justicia y su relación actual con Marcela Reyes, exesposa del joven fallecido.

Por: Caracol Televisión
Actualizado: 14 de dic, 2025
