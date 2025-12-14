Mamá de B King dice que no volverá a hablar con Marcela Reyes “no respetó su memoria”

La mamá de B King y su hermana hablaron con el programa La Red para contar detalles inéditos sobre los últimos días de vida del joven artista y el doloroso proceso que ha vivido la familia desde su fallecimiento en México.



B King: por qué estaba en México

Adriana Salazar, madre del cantante, aseguró que su hijo viajó a ese país con la intención de que lo conocieran profesionalmente y aclaró que “ni siquiera le ofrecieron tanto dinero”, desmintiendo versiones sobre negocios sospechosos. Según relató la familia, B King llevaba apenas tres días en México cuando le quitaron la vida.

Su hermana explicó que él no conocía a nadie allí y que tampoco tenía relación previa con Regio Clown, aunque después supieron del pasado de esa persona. Para ellas, resulta imposible que en tan poco tiempo hubiera estado involucrado en algo ilegal: “Es muy difícil saber qué hacen los hijos cuando no están en la casa, pero hasta donde yo sabía, Byron estaba limpio”, afirmó su mamá.



Adriana también contó que su hijo atravesó un periodo de consumo en el pasado, pero que al regresar a vivir con ella inició un proceso de cambio, enfocado en cuidarse, ir al gimnasio y asistir a la iglesia. Incluso, su hermana mencionó que se ha soñado con él y que en esos sueños le dice que estaba limpio y que no estaba haciendo nada malo.



Cómo encontraron a B King en México

La madre del artista relató el duro momento en el que viajó a México tras su desaparición y pidió a Dios que se lo entregara “vivo o muerto”. En medio de la búsqueda, comprendió que la situación no era normal. “Cuando entramos a la morgue las neveras donde metían a los fallecidos estaban dañadas hace seis meses, te podrás imaginar el olor, él estaba ahí al ladito mío, pero me dijeron que no lo viera, que me llevara la imagen de mi hijo como era antes”.

Sobre la investigación, Adriana aseguró que las autoridades capturaron a alias 'El Comandante' y que siguen tras la persona que los recogió en el aeropuerto: “El fiscal me dice que es por Regio, que Regio tenía muchos problemas y Byron estaba en el lugar equivocado. Es difícil de entender”.



Marcela Reyes y la familia de B King

En cuanto a Marcela Reyes, la mamá de B King fue clara al explicar cómo se dio el distanciamiento y por qué la familia decidió no mantener ningún tipo de relación con ella. Aseguró que, en un principio, sí hubo comunicación, pues Marcela la llamó tras conocerse la tragedia, sin embargo, consideran que algunas declaraciones públicas de la DJ afectaron la memoria del artista, así lo explicó Adriana: “Con Marcela al principio sí hablé, ella me llamó. No tengo nada de qué hablar con ella, no me interesa en absoluto. Marcela habló muy mal de mi hijo, no respetó su memoria porque habló mal de él después”.

La hermana también recalcó que el principal dolor no viene solo de la pérdida, sino de la manera en que, según ella, se minimizó la imagen de B King tras su muerte: “Más que todo sí, es respetar su memoria, estamos en contra del bullying, del 'hate' y de que se juzgue a alguien sin pruebas. Pero ella habló mal de él, siempre lo pordebajeó, como si ella lo hubiera hecho quien era él, pero él antes de ella ya era un buen hombre”.





Finalmente, la hermana sostuvo que la relación de B King con Marcela Reyes marcó un cambio importante en su vida personal y profesional. Aseguró que, desde que estuvo con ella, él dejó de brillar en la música y de creer plenamente en su talento, pues se enfocó más en su hogar y en su vida familiar: “Se metió con ella y dejó de brillar, de hacer música, de creer en él, se enfocó en su hogar. La verdad no tenemos comunicación con ella”, concluyó, reiterando que la familia solo busca justicia, respeto y que el nombre de B King no sea manchado.

Publicidad

No te pierdas ningún contenido de La Red los sábados y domingos en las tardes de Caracol Televisión o a través de la Señal En Vivo.