Yudisa fue negada por su papá: esta fue la explicación que él le dio 18 años después

Yudisa, recientemente eliminada del Desafío del Siglo, habla por primera vez de su papá, un hombre que la negó desde que supo del embarazo de su mamá, a pesar de todo, dice que lo perdona por sus decisiones.

Por: Mariana Hernández Rodríguez
Actualizado: 14 de dic, 2025
