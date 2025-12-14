Yudisa fue negada por su papá: esta fue la explicación que él le dio 18 años después

Yudisa, una de las exparticipantes más jóvenes del Desafío del Siglo XXI, habló con el programa La Red tras su eliminación y compartió detalles íntimos de su historia de vida, marcada por retos familiares, crecimiento personal y una profunda pasión por el deporte. Con apenas 18 años, la deportista se ha convertido en un ejemplo de fortaleza y resiliencia dentro y fuera de la competencia.



Papá de Yudisa, exparticipante del Desafío

La joven contó que su núcleo familiar está conformado por su mamá, sus tíos y sus hermanos, quienes han sido su principal apoyo a lo largo de los años. Sin embargo, uno de los vacíos más grandes de su vida ha sido la ausencia de su padre.

“Mi papá me negó, lo conocí cuando tenía 12 años cuando vivía con mi abuela Flor que falleció hace tres años”, relató con sinceridad. Durante su infancia, Yudisa vivió con su abuela debido a que su mamá se fue a estudiar a Puerto Rico, y al regresar volvió a compartir su vida con sus tíos y primos.



La falta de una figura paterna fue un tema que la marcó profundamente, confesó que en muchas ocasiones se preguntó por qué no tenía un papá presente y que uno de los momentos más difíciles fue aceptar que él la había negado. Aun así, cuando finalmente pudieron hablar, encontró palabras que le permitieron sanar: “Lo primero que me dijo fue que se dejó llevar por lo que decían las personas del embarazo de mi mamá, que lo disculpara por haber tomado esas decisiones”, Yudisa aseguró que lo perdonó y que nunca guardó rencor hacia él.

El deporte ha sido su refugio y su motor desde los 6 años, gracias a su disciplina y constancia, ha sido campeona nacional y ha logrado el sexto lugar a nivel internacional en su disciplina. Su mayor motivación es su tío, quien es medallista paralímpico, así como su mamá, a quien admira profundamente.

Finalmente, Yudisa afirmó que su paso por el Desafío fue una experiencia transformadora. Allí se conoció mejor, aprendió de sí misma y hoy se siente orgullosa de la persona en la que se ha convertido, demostrando que su historia apenas comienza.



