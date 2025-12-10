Mamá de Yudisa respondió si Lucho tuvo la culpa de la eliminación de su hija del 'Desafío'

Muchas fueron las emociones que se vivieron durante el capítulo del reality de los colombianos emitido el pasado 9 de diciembre por Caracol Televisión. En esta oportunidad, Yudisa y Lucho quedaron eliminados luego de competir contra Isa y Leo, Rosa y Gero, y Tina y Julio en el Box Negro.

Mira también: Mencho reaccionó a la eliminación de Yudisa del 'Desafío', ¿se alegra o la apoya?



En horas de la mañana de este 10 de diciembre, Sandra Lemos, deportista olímpica y madre de la Súper Humana, se pronunció sobre la salida de la deportista, en donde detalló que está orgullosa de todo el trabajo que hizo mientras estuvo en el juego teniendo en cuenta que fue capitana de Gamma y de Alpha siendo la mujer más joven de esta temporada (18 años).

Durante el encuentro, Lemos también opinó sobre Lucho, la dupla de su hija:

"Él lo hizo todo muy bien, se la jugó. Él hizo todo y pues no creo que sea responsabilidad. Él sabe lo que hizo (...) Tuvo que llegar hasta aquí, pero nosotros queríamos que ella llegara más allá. Me hubiera gustado que hubiera escogido a Kevyn", explicó.





Mira también: Cuánto dinero se llevó Yudisa al ser eliminada del ‘Desafío’: la cifra sorprende

Publicidad

Sandra se refería, de hecho, a la posibilidad que tuvo Yudisa de hacer un cambio, también conocido como enroque, en la etapa final del formato. En aquella ocasión, la jugadora optó por sacar a Mencho de la escuadra morada y enviarla para Neos en reemplazo de Valkyria. Este fue un movimiento inesperado debido a la estrecha relación con la competidora y el hecho de que muchos contaban con que ella se desharía de Lucho y uniría fuerzas con Kevyn para obtener el primer puesto del programa.

Respecto a lo sucedido con Mencho, Lemos confesó: "De verdad no sé, no creo porque la niña no tiene esa parte. Es su corazón, ella sabe. Yudisa aprecia mucho a Mencho y pues, a pesar de todo lo que se vivió en el 'Desafío, y todos los comentarios que cada participante hacían sobre la niña, pues por eso fue que de pronto tomó esa decisión", dijo.

Publicidad

Mira también: Yudisa lloró desconsolada al quedar eliminada del ‘Desafío’: Rosa la animó

No te pierdas los capítulos del Desafío del Siglo XXI en las noches de Caracol Televisión o a través de nuestra señal en vivo, conéctate de lunes a viernes a las 8:00 p.m. Síguenos en nuestro canal de difusión de WhatsApp.