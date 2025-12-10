Publicidad

Noticias Caracol
Mencho habló de Yudisa
'Desafío'
'La Influencer'
Mamá de Yudisa dijo si Lucho tiene la culpa de su eliminación del 'Desafío'

La madre de Yudisa, del 'Desafío', concedió una entrevista en 'Día a Día' donde dijo que, aunque cree que Lucho tuvo un buen desempeño, quería que Kevyn fuera la dupla de su hija.

Mamá de Yudisa respondió si Lucho tuvo la culpa de la eliminación de su hija del 'Desafío'

Sandra Milena Lemos se conectó a una videollamada en 'Día a Día' para reaccionar a la eliminación de la Súper Humana de La Ciudad de las Cajas durante el capítulo 108.

Por: Marianella Chavarro Castro
Actualizado: 10 de dic, 2025
Qué dijo la mamá de Yudisa sobre su eliminación del 'Desafío' y el desempeño de Lucho.