Zambrano dio aviso a Kevyn para la nueva etapa del ‘Desafío’, y a él no le gustó

Y es que con la eliminación de los dos integrantes de Alpha se da paso a una nueva etapa de dos equipos en el ‘Desafío’, explicó Andrea Serna en el capítulo 108, por lo que una de las casas tendrá que bajar su bandera. Eso quiere decir que algunos participantes tendrán que cambiar de colores y empezar a defender a un nuevo equipo.

Lea también: 'Desafío': equipo de Valentina criticó su actitud "migajera" y la indiferencia de Lucho



Zambrano, que se burló de la salida de Lucho, dejó claro que ni siquiera considera la idea de que su equipo baje la bandera y hasta tiene claro a quién se llevaría para la escuadra naranja: a Kevyn. Así se lo hizo saber al capitán de Neos, cuando ambos se despedían de Yudisa.

"Te vas pa' Gamma, oíste', le dijo el medallista olímpico al ganador del Desafío 2024. Sin embargo, a Kevyn no le convenció la idea y le respondió: "Jamás". Aunque seguramente no era lo que Zambrano quería oír, lo tomó con buen humor y hasta soltó una tímida risa, pese a que igual lo sentenció: "Vas a ver".

Publicidad

Sofía, compañera de Kevyn en el ‘Desafío’, no pasó por alto esa situación y cuando llegó a su casa habló con él sobre lo que sucedió en el Box Negro. “¿Qué están pensando ellos [los de Gamma]? Que, nosotros, la prueba de capitanes la vamos a perder y Neos va a desaparecer”, dijo la jugadora.



Qué dijo Kevyn, del ‘Desafío’, sobre posibilidad de ir a Gamma, como quiere Zambrano

El competidor le aseguró a su pareja del ‘Desafío’ que, esté dónde esté, él siempre va a dar lo mejor de sí y si debe cambiar de equipo por la dinámica del programa, lo hará con la mejor disposición y con la mentalidad de ganar.

Publicidad

“Sea el color que sea, yo voy a dejarlo todo en la pista. A mí me gusta es competir, a mí me gusta ganar y voy y la doy toda. Si me toca irme, listo, me voy pa’ allá, pa’ el otro equipo”, declaró.

Pese a sus palabras, Kevyn también dejó ver que ya tiene una idea de cómo conformaría su equipo, en caso de que la bandera de Neos se mantenga en pie y él pueda elegir a sus nuevos compañeros.

