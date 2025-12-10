Publicidad

Zambrano, del 'Desafío', quiere elegir a Kevyn para Gamma en nueva etapa

Zambrano le dio aviso a Kevyn sobre lo que espera para la nueva etapa del 'Desafío Siglo XXI', programa de Caracol Televisión. Al competidor de Neos no le gustó la idea.

Zambrano dio aviso a Kevyn para la nueva etapa del ‘Desafío’, y a él no le gustó

Durante la despedida de Lucho y Yudisa —la pareja eliminada en el Box Negro—, el guajiro aprovechó para manifestarle al capitán de Neos sus intenciones de llevarlo para su equipo.

Por: Caracol Televisión
Actualizado: 10 de dic, 2025
Zambrano le dio aviso a Kevyn para la nueva etapa del 'Desafío'