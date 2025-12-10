'Desafío': equipo de Valentina criticó su actitud "migajera" y la indiferencia de Lucho

Una mezcla de emociones fueron las que se vivieron durante la transmisión del capítulo emitido el pasado martes 9 de noviembre con la eliminación de Yudisa y Lucho, integrantes de Alpha. Al ver lo afectado que estaba su compañero, Valentina se le acercó a darle unas palabras de aliento; sin embargo, estaba lejos de imaginarse que él la "ignoraría" por completo.

Este fragmento del episodio rápidamente llamó la atención de los usuarios de Internet, quienes la calificaron como "migajera", término que ella misma se puso cuando contó en la casa morada lo que había ocurrido durante el break de la producción. Ante la oleada de comentarios solidarios en donde la piden a la girardoteña que no insista más en esa relación, su equipo respondió.

"NO SEAN COMO VALENTINA!! GRACIAS", escribió en una reciente publicación de Caracol Televisión y 'Desafío' donde se ve el momento exacto en el que la joven se desahoga con Isa, integrante de Gamma.



Las palabras de aliento de Valentina a Lucho en el 'Desafío'

La polémica se originó cuando Lucho y su dupla estaban llorando por su eliminación del programa. La emprendedora se acercó a su colega para darle una una voz de aliento y subirle el ánimo:





"Tu mamá está orgullosa porque eres una persona noble y eres una persona que nunca se rinde. Quiero que sigas resaltando y siendo ese Daniel que es un ejemplo para muchas personas. No te sientas culpable porque tú lo diste hasta el final", se le escuchó decir.

Mira el video desde el minuto 49:59:

Según lo mostrado en pantalla, los jóvenes no tuvieron mayor interacción después de esto, pues al modelo se le vio rodeado de otros Súper Humanos como Kevyn y Potro, quienes intentaron expresarle su apoyo para resaltar el trabajo que desempeñó en La Ciudad de las Cajas y recordarle que este es solo el inicio para lograr sus sueños.

