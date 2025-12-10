Publicidad

Qué opina la familia de Valentina sobre la indiferencia de Lucho en el 'Desafío' - CaracolTV

Durante el capítulo 108 se reveló que Yudisa y Lucho son los nuevos eliminados del reality de los colombianos tras su derrota en el Box Negro. Así reaccionaron los competidores.

'Desafío': equipo de Valentina criticó su actitud "migajera" y la indiferencia de Lucho

Por: Marianella Chavarro Castro
Actualizado: 10 de dic, 2025
Qué dijo el equipo de Valentina sobre el gesto de Lucho en el 'Desafío del Siglo XXI'.