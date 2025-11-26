En vivo
Caracol TV  / Desafío Siglo XXI  / Cuánta plata le dará Rata a Valentina si gana el 'Desafío': este es el acuerdo

Cuánta plata le dará Rata a Valentina si gana el 'Desafío': este es el acuerdo

La Súper Humana se reunió con Deisy en La Suite ditu para contarle no solo lo enamorado que Rata está de la modelo, sino también acerca del acuerdo al que llegaron.

