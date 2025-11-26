Cuánta plata le dará Rata a Valentina si gana el 'Desafío': este es el acuerdo

Desde que inició el reality de los colombianos, Rata se ha posicionado como uno de los Súper Humanos más opcionados para ganar, según sus propios compañeros, debido a la agilidad, velocidad y destreza que lo caracterizan en cada una de las pistas. Recientemente, Valentina, su dupla, le contó a Deisy cuál fue el acuerdo al que llegó con su compañero sobre la plata en caso de que se queden con el primer puesto de la competencia.

Cuánta plata le dará Rata a Valentina si gana el 'Desafío 2025'

Según explicó en medio de la Suite ditu, no fijaron necesariamente un porcentaje sobre la cifra final, pero sí acordaron que él tendrá en cuenta el desempeño de ella desde su retorno a la competencia para la etapa final hasta el último episodio del programa (en caso de que llegue a ser de esta forma).



"Yo le dije a él así, yo le dije 'Rata, ya sabiendo con claridad que el premio es tanto' (...) Obviamente, las personas están aquí por plata y lo entiendo y yo también porque la plata es muy wow, pero yo sí se lo dije así 'Rata, yo no le voy a exigir el 50%, no le voy a exigir nada yo, quiero que usted se ponga la mano en el corazón y que si llegamos a ganar se dé cuenta que llegó aquí por mí también'", explicó.



En este sentido, será el propio Súper Humano el que determinará cuánta plata se saca del bolsillo para agradecerle a su compañera por el apoyo que la ha estado brindando.

"Lo voy a recibir con todo el cariño, primero, porque el semifinalista es él; segundo, para mí esto es una segunda oportunidad; y tercero, con el mismo enfoque con que llegué la primera vez aquí también estoy llegando a esta segunda etapa y mejor", comentó.

Es necesario mencionar que en varias oportunidades Andrea Serna ha felicitado a la girardoteña por su rendimiento en el Box Azul, convirtiéndose en una de las concursantes más veloces de esta zona de La Ciudad de las Cajas.

