Lucho le "habría terminado" a Valentina, del 'Desafío', por un mensaje de WhatsApp: "Es un inmaduro"

Una de los "romances" más comentados de esta edición del programa de Caracol Televisión es el protagonizado por la girardoteña y el barranquillero, quienes se conocieron en La Ciudad de las Cajas y trataron de mantener relación fuera del formato sin tener mucho éxito debido a lo ocurrido con María C. en El Cubo de Eliminados y también a otros problemas que tuvieron fuera del juego.

Mira también: “Revivió Eleazar en el cuerpo de Lucho”: Leo tras conversación de Gero y Valentina



De acuerdo con lo que le expuso Valentina a Deisy en La Suite de ditu, empezó a notar comportamientos que no le agradaban del joven cuando estuvieron fuera de la competencia, como el cambio que tuvo luego de que la fama tocara a su puerta y el hecho de que quería estar abierto a conocer más gente.



Lucho "habría terminado" con Valentina, del 'Desafío', por videollamada

Cuando la modelo le dijo a su amiga que quizás les hizo falta hablar con sinceridad un poco más sobre el tema, la joven la interrumpió para mencionar que esto no ocurriría debido a que él no estaba preparado para hacerlo.

"Es que él es una persona inmadura entonces no va a hablar (...) Fue muy chistoso porque me dijo 'ay, Valen, ya no quiero seguir con esto', por WhatsApp, cuando habíamos terminado una videollamada, él tratándome superbién y yo... Necesito una explicación porque no entiendo", explicó.



Asimismo, reflexionó sobre el tipo de hombre que espera encontrar, argumentando que muchas veces es mejor fijarse en los planes y la proyección de un hombre que en su propio aspecto físico.

Publicidad

Mira también: Valentina se sincera sobre la ropa que guardó de Lucho: le echó en cara lo que hizo en el Cubo

"Ahí es cuando me di cuenta que uno por más lindo que sea y todo uno tiene que buscar una persona con el objetivo que uno está buscando, no que porque es lindo y ya", dijo.

Publicidad

Durante el mismo encuentro, Valentina admitió que a veces le causan molestia algunos gestos y comentarios de su compañero; sin embargo, hizo énfasis en que prefiere no darle mucha importancia al asunto para no indisponer a sus colegas y porque sabe muy bien que están compitiendo a favor de la misma escuadra.

Mira también: Valentina revela que María C la llamaba y Lucho le saca en cara lo que ella no hizo con él

No te pierdas los capítulos del Desafío del Siglo XXI en las noches de Caracol Televisión o a través de nuestra señal en vivo, conéctate de lunes a viernes a las 8:00 p.m. Síguenos en nuestro canal de difusión de WhatsApp.