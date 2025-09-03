María C se convirtió en la más reciente eliminada del Desafío Siglo XXI y su salida del reality causó todo tipo de reacciones, tanto entre los demás participantes como en los televidentes. Tras su despedida de Omega, la abogada llegó al Cubo de los Eliminados, donde se encontró con Lucho y con Sathya. Sin embargo, al poco tiempo, la exintegrante de Alpha dejó el lugar y ella le comentó detalles de lo que sucedió en su prueba en el Box Negro.

Lucho y María C se encontraron en el Cubo de los Eliminados

Gracias a que la plataforma DITU transmite 12 horas continuas de lo que sucede en el Cubo, los fanáticos pudieron ver sus interacciones. Uno de los comentarios que destacó fue: "Por fin nos pudimos ver". La exreina reveló que "dejó" a Miryan ganar y que, de alguna forma, le "regaló" el cupo en la competencia.

Cabe recordar que en su conversación con Andrea Serna la joven comentó: “No quiere decir que mi sueño sea menos o más que el de otras personas, pero conozco a estas dos mujeres grandísimas que son atletas, que son profesionales en el tema. Yo soy una persona del común (…) Sabía los propósitos que tienen estas dos guerreras que llevan años y años enfocadas en eso y yo decía ‘voy a dar un paso al costado’ por Juan Martín, por la historia que conozco de Myrian”.

Cabe mencionar que antes de que María C. llegara al Cubo, Lucho había sostenido una conversación con Sathya en donde se refería a la Súper Humana.

Lo curioso es que días antes, el 28 de agosto, Lucho ya había hablado con Sathya sobre los coqueteos de la exintegrante de Omega.

“En el Desafío sí me echaron los perros bastante (…) Ay, al final María C., imagínate que en una prueba me dijo dizque… Katiuska estaba riéndose porque ella decía que quería saliva, ¿te acuerdas?”, reveló el estudiante de odontología. Sathya, sin dudar, confirmó que sí había escuchado ese comentario.

