Noticias Caracol
Caracol TV  / Desafío Siglo XXI  / María C y Lucho se encontraron en el Cubo de los Eliminados del Desafío

María C y Lucho se encontraron en el Cubo de los Eliminados del Desafío

Lucho recibió a María C en el Cubo de los Eliminados y allí ella le comentó todos los detalles de su Desafío a Muerte y lo que pasó con Miryan en el Box Negro.

Lucho recibió a María C en el Cubo de los eliminados del Desafío.
Foto: Caracol Televisión
Por: Daniela Correa Grisales
|
Actualizado: septiembre 03, 2025 02:39 p. m.