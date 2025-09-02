Cuándo será el Desafío Millonario y qué rol jugarán los capitanes: esto es todo lo que se sabe

Andrea Serna informó al final del capítulo 43 del Desafío del Siglo XXI que se acerca una de las pruebas más importantes de la competencia. El hecho tuvo lugar luego del Desafío a Muerte en el que María C. perdió luego de enfrentarse a Katiuska, Manuela, Valentina y Myrian.



Hora y fecha del segundo Desafío Millonario 2025

Antes de permitir que los Súper Humanos retornaran a sus casas, la presentadora del exitoso formato reveló que en esta ocasión no habría kits de relajación con los que se determina quién es El Elegido de cada ciclo, pues admitió había una tarea mucho más importante.

“Necesito que lleguen a meditar y que mediten sobre un punto muy importante y es quién será el capitán de cada equipo mañana”, explicó.

La noticia dejó de una sola pieza a los competidores, quienes llegaron a creer que se trataba del segundo Desafío de Capitanes; sin embargo, Serna explicó que será un Desafío Millonario en el que los líderes tendrán un rol determinante en el juego.

“Los capitanes van a jugar un papel muy importante”, señaló.

El enfrentamiento deportivo se desarrollará este miércoles 3 de septiembre a las 8:00 p.m., después de la emisión central de Noticias Caracol.

Es necesario mencionar que el primer Desafío Millonario se desarrolló el pasado 1 de agosto en un espacio ubicado fuera de La Ciudad de las Cajas. En aquella oportunidad, el equipo que se quedó con los 30 millones de pesos que estaban en juego fue Gamma, que fue sumando cada vez más capital al monto que tiene, posicionándose de esta forma como uno de los más poderosos de toda la competencia.

Ahora, los fanáticos del programa están a la espera de conocer si seleccionarán hombre o mujeres para la contienda deportiva o si harán algún tipo de cambio para beneficiar a sus escuadras una vez Serna los convoque a la tan esperada prueba.

