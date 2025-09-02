“No es la misma”: Luisa Fernanda W mostró foto de cuando tenía 15 años y dividió opiniones

Luisa Fernanda W, de 32 años, es una de las influenciadoras colombianas con mayor reconocimiento en redes sociales gracias a su trayectoria y a la conexión que mantiene con sus cerca de 20 millones de seguidores en Instagram.

Luisa Fernanda W a los 15 años

Justamente, en medio de una dinámica de preguntas y respuestas, la empresaria mostró una imagen de cuando tenía 15 años. En la foto aparece en lo que parece ser una sesión de retratos con fondo de un cuadro de playa, luciendo el cabello corto y rubio, camiseta rosada, falda de jean con cinturón dorado y botas cafés de tacón y de media caña.



Luisa también recordó entre risas un detalle de esa época y escribió: “Yo me amo ahí. Es más, cuando cumplí 15 años estaba loca por depilarme las cejas, pero lo que no sabía era que me iban a dejar sin ellas”.

La publicación no pasó desapercibida y rápidamente fue replicada por diferentes medios de entretenimiento. Como era de esperarse, la imagen generó cientos de comentarios: mientras algunos resaltaron que su transformación se debe al “dinero”, otros defendieron que siempre se ha visto bien y ha tenido su "estilo" claro.

“¡Lo que es tener plata!”, “Wow, mucho cambio 👏”, “No puede ser la misma 😮” y “Lu es divina ❤️” , son solo algunos de los mensajes que se pueden leer.

Luisa Fernanda W revela lo más difícil de Mudarse a México

Cabe recordar que actualmente, Luisa vive en México junto a Pipe Bueno y sus dos hijos, luego de mudarse para apoyar la carrera artística del cantante. En sus redes sociales ha contado cómo ha afrontado este cambio de país, asegurando que aunque se ha adaptado, también implicó renunciar a proyectos importantes en Colombia.

“La verdad, me estoy adaptando muy bien al cambio, pero sí tengo que aceptar que una de las cosas que me dio duro fue soltar proyectos. Me tocó decirles que no a varios en los que tenía mucha ilusión estar, pero obviamente por la distancia no se puede”, explicó.

