“No es la misma”: Luisa Fernanda W mostró foto de cuando tenía 15 años y dividió opiniones

La creadora de contenido y pareja del cantante Pipe Bueno sorprendió a sus seguidores al compartir una fotografía de su adolescencia en la que luce muy diferente a como se ve actualmente.

Luisa Fernanda W mostró foto de cuando tenía 15 años y dividió opiniones
Luisa Fernanda W mostró foto de cuando tenía 15 años y dividió opiniones.
Foto: Instagram @luisafernandaw
Por: Caracol Televisión
|
Actualizado: septiembre 02, 2025 07:01 a. m.