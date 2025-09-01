Mamá de Epa Colombia publicó video de su hija y despertó preocupación: "justicia divina"

El pasado 20 de agosto, Epa Colombia fue trasladada desde la Cárcel El Buen Pastor a la Escuela de Carabineros de Bogotá, algo que logró su defensa con el objetivo de que pague su condena en un penitenciario con mejores garantías para su salud y bienestar. Lo más reciente, es que el 30 de agosto, Martha Rojas, la mamá de la influenciadora y empresaria de keratinas compartió un video en sus redes sociales, el cual despertó todo tipo de comentarios.

En la grabación se le ve a la joven mirando a la cámara y con lágrimas corriendo por sus mejillas. Este material fue replicado en páginas de entretenimiento. “Pronto hija todo esto acabará y tendrá la recompensa de Dios. Sabes, él es justicia divina, ya lo verás”, escribió Rojas, acompañando su texto de un emoji con unas manos en posición de oración. Esto ha generado preocupación entre varios internautas y muchos aprovecharon el espacio para comentar al respecto: "Libertad para Epa🥹", "ella merece salir ya", "lo justo es que la dejen en libertad", "pronto se va a encontrar con su hija".

Epa Colombia fue trasladad de la Cárcel El Buen Pastor

El procedimiento tuvo lugar el pasado 20 de agosto, luego de que el Ministerio de Justicia y el Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario (INPEC) autorizaran la solicitud. En medio de este traslado se conoció una nueva foto de reseña de Daneidy Barrera en la que se le observa luciendo prendas azules y un nuevo estilo de cabello, así lo dio a conocer una publicación de Noticias Caracol.

Yina Calderón, amiga de la influenciadora utilizó sus redes sociales para reaccionar sobre su traslado y se mostró optimista, además de que le pidió a sus seguidores orar por Epa: “No sé por qué siento que el caso se está moviendo y que va a estar mejor allá. Dios tiene el poder, y yo siento que Epa Colombia va a quedar dentro de muy poco libre, algo me lo dice. Ayúdenme con una cadena de oración”, afirmó.

Foto de Epa Colombia en la Estación de Carabineros de Bogotá. Foto: Noticias Caracol.