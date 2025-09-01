Publicidad

Mamá de Epa Colombia publicó video de su hija y despertó preocupación: "justicia divina"

Mamá de Epa Colombia publicó video de su hija y despertó preocupación: "justicia divina"

Martha Rojas, mamá de Epa Colombia, compartió un video de su hija donde se le puede ver llorando, por lo que muchos se preguntaron por el estado de la influenciadora privada de la libertad.

Mamá de Epa Colombia publicó video de su hija y despertó preocupación.
Foto: Instagram @martha.c.rojas6
Por: Daniela Correa Grisales
|
Actualizado: septiembre 01, 2025 09:28 a. m.