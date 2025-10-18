Adriana Salazar, la mamá de B-King, expuso en su cuenta de Instagram, en donde tiene más de 117 mil seguidores, cómo ha sido el camino sin su hijo. Por lo cual, dejó un mensaje muy especial por cumplirse un mes de su partida luego de que le quitaran la vida en México.

Mensaje de la mamá de B-King por su muerte

"Hoy se cumple un mes de que mi hijo partió injustamente de este plano. Un mes que ha sido una eternidad de silencio, de preguntas sin respuestas, de lágrimas que no se secan, pero también un mes en el que su luz sigue viva. En cada recuerdo, en cada canción, en cada respiración que me recuerda que el amor no muere, mi hijo sigue aquí en mi alma, en todo lo que soy. Vida eterna para ti mi hijo amado", afirmó.



Frente a este emotivo texto, los internautas no dudaron en reaccionar y también decidieron unirse en cadena, para pedir que B-King se encuentre bien en el cielo, y que lamentan su fallecimiento.

"Dios mío, uno se queda sin palabras, siempre todo sale a luz", "el negrito más lindo, así te recordaré con esa hermosa sonrisa", "sigue aquí en cada latido de nuestros corazones y en cada rincón de nuestros recuerdos", "fuiste, eres y seguirás siendo luz", "Dios que encuentre la luz ese ser tan maravilloso y que su familia tenga la tranquilidad de que esta muerte no quede impune", dijeron algunos.

Qué pasó con B-King y Regio Clown

Es de recordar que, los usuarios de redes quedaron impactados cómo ocurrió su muerte y la de DJ Regio Clown. Primero, la Fiscalía de México confirmó que había unos cuerpos localizados en el municipio de Cocotitlán. Y lograron determinar que se trababa de los artistas por los tatuajes que tenían en su piel. Sus familiares llegaron a aquel país para reconocerlos.

Aun las autoridades del país dirigido por Claudia Sheinbaum se encuentra en la búsqueda de los autores de este crimen. Sus familiares, amigos y colegas desean dar con aquellas personas que les arrebataron su vida. Ellos solo se encontraban trabajando y demostrando el gran talento que tenían. Por lo que se sigue sin saber qué fue lo que realmente ocurrió y los motivos para atentar contra los colombianos.