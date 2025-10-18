Dónde se podrá ver la pelea entre Andrea Valdiri y Yina Calderón: mira la hora y el lugar

Este 18 de octubre, el Coliseo Med Plus de Bogotá será escenario de una de las peleas más comentadas del año, en el cual, Andrea Valdiri se enfrentará contra la DJ de la guaracha, Yina Calderón.

Mira también: A horas de la pelea con Yina Calderón, Andrea Valdiri presentó un ligero problema



Dónde se puede ver la pelea de Andrea Valdiri y Yina Calderón

El enfrentamiento, organizado por Westcol, podrá verse en vivo a través de su cuenta de Kick a las 7:00 p.m., plataforma en la que el creador de contenido ha impulsado este tipo de eventos que mezclan espectáculo, entretenimiento y rivalidad.

La tensión entre Valdiri y Calderón viene creciendo desde hace semanas, alimentada por indirectas, declaraciones y comparaciones que encendieron las redes sociales. Ambas aceptaron el reto para resolver sus diferencias en el cuadrilátero, prometiendo un show sin precedentes.



Peso de Andrea Valdiri y Yina Calderón

La expareja de Felipe Saruma decidida a llegar en su mejor forma, trabajó intensamente para adecuar su peso y cumplir con las reglas del enfrentamiento. Actualmente, marca 61 kilos, mientras que Yina Calderón se encuentra en 64 kilos. Con una gran expectativa entre el público y miles de usuarios listos para conectarse.

Publicidad

Peleas en el Steam Fighters 4

El cartel del evento incluye enfrentamientos llamativos: TheNino (República Dominicana) vs. ByKing (Chile), Milica (Argentina) vs. May Osorio (Colombia), Shelao (Chile) vs. BelosMaki (Colombia), Karina García (Colombia) vs. Karely Ruiz (México), JH de la Cruz (Colombia) vs. CristoRata (Perú) y finalmente Yina Calderón vs. Andrea Valdiri (Colombia).

Publicidad

Mira también: Andrea Valdiri comparó su pelea con Yina Calderón con partido de la Selección Colombia

Es de destacar que, Juan Daniel Sepúlveda, pareja de Andrea Valdiri, ha felicitado a su novia por todo lo que ha hecho hasta el momento, desde adecuar su cuerpo para darla toda en el ring. Subió unas imágenes en donde él la está llevando al lugar donde se realizará el compromiso y derritieron a varios por verlos tan enamorados.

"Me encanta este man, la deja ser ella en todo su esplendor, no busca protagonismo, simplemente la alienta y la admira", "hay plenitud en esta pareja y por fin veo a Andrea totalmente feliz", "el amor es la mejor compañía para lograr las metas ❤️❤️ los amo", "me encanta como Dios la escuchó. Vale la pena soñar, aun cuando el mundo inicialmente te señale. Algún día cambiarán el dedo para dentro", "la machiii nos representa, "hermosos, gracias por apoyarla, "ella no pedía dinero, porque ella sabe cómo conseguirlo, ella pedía amor", dijeron algunos.