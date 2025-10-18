En vivo
Caracol TV  / Actualidad  / Dónde se podrá ver la pelea entre Andrea Valdiri y Yina Calderón: mira la hora y el lugar

Dónde se podrá ver la pelea entre Andrea Valdiri y Yina Calderón: mira la hora y el lugar

Este 18 de octubre, se vivirá un hecho muy esperado por todos. En esta batalla liderada por Westcol, la barranquillera y la DJ se enfrentarán en Bogotá. Mira aquí todos los detalles.

Foto: Instagram @yinacalderontv y @andreavaldirisos
Por: Diana Carolina Vergel Perea
|
Actualizado: 18 de oct, 2025

