Canción de Selección Colombia para Mundial 2026 nació por reto de Javier Hernández Bonnet

Javier Hernández Bonnet, que también estuvo en el matutino de Caracol para hablar del sorteo del Mundial 2026, contó que conoció al artista en una celebración en Santa Marta —tierra natal del cantante — y en medio de una conversación le puso el reto de hacer una canción para la ‘Tricolor’.

“[…] Nos fuimos allá y nos sentamos, y esa brisa empezaba a pegar y empezamos a hablar de todo… yo lo reté y le dije: ‘¿Usted es capaz de hacer un tema de Selección Colombia?’ y me dijo: ‘¿Verdad?’ Eso fue el primero de julio. El hombre se quedó silencioso, no hablamos en los tres meses siguientes, y un día me llama: ‘Estoy en Los Ángeles, estoy haciendo esto, esto y esto’. Se empezaron a dar un montón de movimientos y no sé cómo llegó la canción a donde Ramón Jesurún, presidente de la Federación, y dijo: ‘Esta es mía, yo la quiero’, pero ya había un compromiso con Caracol”, declaró Hernández Bonnet.

El artista agregó que para él fue el reto más grande de su vida y que el director general del Gol Caracol fue un “ángel” que se le presentó en el camino para crear una obra que uniera el país.

“[…] La inspiración mía fue este señor [Javier Hernández] porque yo desde niño veía que él empezaba los partidos narrando: ‘Bueno, ya son las 5:00 de la tarde y ya empieza el partido, el toque toque, el tic tac’ y ahí fue donde empecé la canción”, declaró el samario.



En qué grupo quedó Colombia en el Mundial 2026

Durante el sorteo del Mundial, que se llevó a cabo este 5 de diciembre, la Selección Colombia quedó en el grupo K y deberá enfrentar a Portugal, con Cristiano Ronaldo, a Uzbekistán y a un tercer equipo, que saldrá del repechaje que se juegue entre Nueva Caledonia y Jamaica.

En la gala, que se organizó en Estados Unidos (uno de los tres anfitriones de la Copa del Mundo), se presentó un hecho curioso y fue que Tom Brady —que al parecer sería el novio de Irina Shayk, ex de Ronaldo— sacó la balota que sembró a Portugal en el grupo K.

Varias leyendas del fútbol mundial, como Íker Casillas, Hugo Sánchez y Ronaldo Nazario, hicieron presencia en el evento. Otros famosos, como Robbie Williams y Nicole Scherzinger también hicieron parte de la ceremonia.

