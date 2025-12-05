Publicidad

Canción de Selección Colombia en Mundial 2026: letra y reto con Javier Hernández

Nueva canción de la Selección Colombia para el Mundial 2026 nació por reto de Javier Hernández Bonnet, director general de Gol Caracol. Contaron la historia en 'Día a Día'.

Canción de Selección Colombia para Mundial 2026 nació por reto de Javier Hernández Bonnet

Así lo contaron Michell Torres, compositor e intérprete de la pieza musical, y el propio director general del Gol Caracol, durante la emisión de ‘Día a Día’.

Por: Caracol Televisión
Actualizado: 5 de dic, 2025
