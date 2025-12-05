Familia de Falcao sufrió intento de atraco en Colombia: "Nos apuntó con la pistola"

Michelle García Zárate, hermana de 'El Tigre' Falcao, apareció en pasado 4 de diciembre en las historias de su cuenta oficial de Instagram para pronuniarse sobre el caso de Juan Claude, trayendo a colación los momentos de pánico que vivió recientemente mientras estaba con su madre en Chía.

Según relató, salieron de la casa de su progenitora y tomaron una vía principal en Chía hacia las 6:00 p.m., cuando se percató de la actitud sospechosa de un hombre que estaba esperando en la parada del bus. Pese a que tenía deseos de acelerar el vehículo, no podía debido a que se encontraba en un trancón.

"Pasa una moto y el tipo le saca una pistola (...) La moto como que sigue, ni se da cuenta, y el tipo viene hacia el carro donde estamos mi mamá y yo y nos apunta con la pistola. En esas, yo creo que fue Dios, yo no sé qué paso, pero como que se despeja todo, yo acelero y venía una moto también que iba como a atropellar al ladrón entonces el man se retrocede y pudimos escapar", mencionó en la plataforma.





Posteriormente, indicó que el hecho tuvo lugar tres días antes de que hiciera la denuncia pública y les dio algunas recomendaciones a sus seguidores para mantenerse alertas una vez salen a la calle, evitando así meterse en problemas que puedan afectar la integridad de cada uno.

"Por favor cuídense, estén muy pendientes de sus alrededores. No salgan solos, intenten no llevar cosas de valor, y oren mucho. La protección de Dios es REAL", escribió junto a la grabación.

El hecho tuvo lugar poco antes de que el futbolista emprendiera rumbo hacia el extranjero para el Sorteo del Mundial México, Estados Unidos, Canadá 2026 que será transmitido por Caracol Televisión y Gol Caracol este 5 de diciembre de 1:00 a.m. hasta las 2:00 p.m.; sin embargo, esto no alterará el horario del 'Desafío del Siglo XXI'.

Las reacciones por parte de los usuarios de Internet ante el intento de robo no se hicieron esperar, pues les agradecieron por compartir su experiencia y les pidieron tener mucho cuidado debido a que, al ser figuras públicas, podrían verse más expuestas al peligro.