Muestran imágenes de la casa de Falcao García en Miami; la vista es envidiable

En las imágenes reveladas por Suárez, se aprecia el goleador histórico de la Selección Colombia tiene un amplio apartamento en una zona privilegiada de Miami. En la casa predomina el color blanco y la luz natural, gracias a los ventanales que rodean la sala y el comedor. Para ingresar hasta allí, desde la puerta principal, hay que cruzar un pequeño corredor (la parte más oscura del apartamento), en el que hay algunos detalles decorativos.

Al lado derecho se encuentra la cocina, un lugar amplio y abierto para poder mantener la conexión con los que se encuentren en la sala. Cuenta con cajones blancos y un mesón, aparentemente de mármol, en el que los invitados también se pueden sentar.

En el espacio de al frente se ubica el comedor, una mesa rectangular de más de seis puestos, que combina con el resto de los espacios. Al fondo se aprecia un espejo largo, que ayuda a que el lugar se vea mucho más amplio.

En seguida se encuentra la sala, que está conformada por un sofá en forma de L y tres poltronas de color beige, que le dan un toque de fina coquetería. Frente a la sala se encuentra el balcón, que tiene vista al mar y a los atardeceres de Miami, lo que lo hacen un lugar acogedor y agradable.

¿Por qué Falcao García se fue de Colombia?

El oriundo de Santa Marta se fue del país, luego de terminar su contrato con Millonarios, equipo con el que soñaba salir campeón. En la conversación con Suárez, el ‘Tigre’ confesó que vivir en Bogotá fue difícil para él porque se sentía abrumado de tanta atención que tenía. Incluso, aseguró, llegó a sufrir episodios de ansiedad.

Además, no podía hacer una vida común y corriente con su familia, pues salir a un centro comercial o un restaurante era toda una odiosea, por la gente que se aglomeraba para verlo.

