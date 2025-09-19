En vivo
Karsu
Síguenos en::
Tendencias:
EN VIVO DESAFÍO DEL SIGLO
DESAFÍO DEL SIGLO
LA INFLUENCER

Publicidad

logopush.png
¿Quieres saber más de las producciones de Caracol TV? Activa las notificaciones y recibirás información al instante.
Nos vemos luego
¡Veámonos!

Publicidad

Caracol TV  / Actualidad  / Muestran imágenes de la casa de Falcao García en Miami; la vista es envidiable

Muestran imágenes de la casa de Falcao García en Miami; la vista es envidiable

El exdelantero de Millonarios dejó ver partes de su propiedad en Estados Unidos, cuando recibió al español Mario Suárez para hablar de su carrera deportiva y de algunos episodios de su vida privada.

Publicidad

Publicidad

Publicidad