Actor fue novio de Lina Tejeiro y Greeicy: ahora está casado con famosa de ascendencia libanesa

El presentador concedió una entrevista para Los 40 Colombia en donde no solo se pronunció acerca de sus proyectos laborales, sino que también se refirió a su vida sentimental, más específicamente a las parejas que tuvo antes de casarse con Johanna Fadul. Durante el encuentro, el actor reaccionó con buen sentido del humor cuando le recordaron que es exnovio de dos de las mujeres más bellas de Colombia.

Mira también: Lina Tejeiro compartió la nueva "aventura" laboral que emprenderá: ni televisión, ni maquillaje



"Lina fue una noviecita de niños, Lina Tenía 12 años, eso no cuenta. Con Greeicy fuimos novios por año y medio. Fue una relación muy linda hasta que se acabó", explicó en medio de risas.

Mira también: Lina Tejeiro cambió radicalmente de look y la acusan de “abusar de que todo se le ve bien”

Publicidad

Posteriormente, aseguró que, por fortuna, tiene una excelente relación tanto con la protagonista de Nuevo Rico, Nuevo Pobre como con la cantante caleña: "Con ellas me la llevo muy bien, a Greeicy la última vez que la vi nos invitó a un concierto, entonces estuvimos ahí", dijo.

Quintero aprovechó la oportunidad para mencionar que se considera un gran admirador de Mike Bahía no solo a nivel artístico, sino también como persona. El intérprete de canciones como 'Serenata', 'Buscándote' y 'Esta noche' conoció a Greeicy en 2012 cuando asistieron a una fiesta. Según la declaración de la misma colombiana, ella empezó a escribirle por mensaje luego de tener una pequeña interacción; sin embargo, él no recordaba su identidad, lo que hizo que se despertara cada vez más el interés por el artista.

Publicidad

Mira también: Greeicy preocupó a sus fans al destapar el difícil momento por el que atraviesa: "No aguanto más"

Juanse en la actualidad se encuentra casado con Johanna Fadul, recordada por su participación en producciones de la talla de Padres e hijos, Tu voz estéreo, Sin senos sí hay paraíso, entre otras. La pareja se conoció durante una fiesta y, aunque ella lo consideraba un niño por la diferencia de edad (tres años), pronto terminó cediendo un poco hasta que las cosas se formalizaron con el tiempo.

Tejeiro, por su parte, está actualmente soltera y enfocada en su crecimiento profesional. En diferentes oportunidades la empresaria ha expresado que no tiene intenciones de bajar sus estándares y que tener un hombre a su lado no la hace sentir una mujer realizada, pues afortunadamente ha trabajado en su amor propio: