Andrea Serna revela que ya cumplió las semanas para pensionarse; ¿cuántos años tiene?

La presentadora del Desafío Siglo XXI empezó a trabajar desde “muy chiquita”, contó ella en el pódcast ‘La Lupa’, lo que le permitió cotizar en tiempo récord las semanas laborales exigidas por la ley colombiana (1.300) para poder pensionarse.

Mira también: Andrea Serna y el 'Desafío' de ser mamá durante las grabaciones en 'The Box'



Y es que a Serna le quedan nueve años para cumplir con la edad requerida (57 años) para jubilarse por vejez, pues en enero de 2025 celebró sus 48 años. Con esas edad, la presentadora podría acogerse a las opciones que hay para retirarse anticipadamente si así lo deseara, aunque todavía tiene mucha energía para continuar con sus proyectos laborales en la televisión.

La 'host' del Desafío confesó en el pódcast que antes de tener a su hija, Emilia, y formar una familia, estaba muy enfocada en el trabajo y era su gran prioridad. No obstante, con la llegada de su primogénita todo cambió y ahora su gran interés en estar presente para ella. Por lo mismo, Emilia la acompaña constantemente en sus labores profesionales.

Publicidad

¿Qué estudió Andrea Serna antes de convertirse en modelo?

La oriunda de Caldas no es comunicadora social y periodista, como muchos creen, sino que se graduó de mercadeo y publicidad, carrera que es afín a los medios de comunicación.

Serna ingresó al mundo del modelaje desde muy joven y a sus 18 años hizo parte de las ‘Chicas Águila’, campaña que le permitió ganar visibilidad a nivel nacional.

Publicidad

Posteriormente, empezó a tener apariciones en pequeños segmentos de programas de televisión, en los canales públicos, y luego se vinculó al Canal A. Cuando se abrieron los canales privados hizo ‘casting’ y allí comenzó su carrera como presentadora, que ya cumple más de 20 años.

En ese tiempo, la caleña de corazón se ha sabido ganar el cariño de los colombianos y eso le ha permitido mantenerse vigente. Además, la presentadora también ha emigrado a las redes sociales, en las que ha podido conectar con un público más joven.

