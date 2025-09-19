Deisy le contó a Gero que le gusta Rata: fans no le creen por conversación con Tina

La exintegrante de la casa Alpha ha generado gran conversación en las plataformas digitales debido a su vínculo con Rata en el reality de los colombianos. Mientras compartía con Gero en El Cubo de Eliminados, la Súper Humana se refirió acerca de su compañero, asegurando que quizás fue el respeto con el que la trató el que hizo que ella en verdad se sintiera atraída por él.

Inicialmente, la competidora confesó que trató de mantener la distancia con su compañero debido a que deseaba estar concentrada en la competencia y hasta comparó su situación con lo sucedido entre Valentina y Lucho, hasta que fue la misma girardoteña la que le insistió en darse una oportunidad para expresar sus verdaderas emociones.

"Yo era la que ponía la cerca, el límite hasta que ya al final que Valentina me dijo 'después se puede arrepentir' y ese día en la ditu aproveché y le dije de frente, yo en la vida había hecho eso, y le dije de frente que me gustaba, pues que me gusta", le explicó al hijo de Juan Pablo Ángel.

Después, informó que si tuviera la oportunidad le dedicaría al competidor de OCR el exitoso tema musical 'Te quiero' de segundo rosero. Esta conversación generó múltiples reacciones en redes teniendo en cuenta que recientemente ella le confesó a Tina que no le gustaba el joven físicamente.

"De Rata me gusta es la personalidad. Es que ese día que usted me preguntó '¿te gusta Rata?' como yo no podía decir que no, pues dije que sí", le confesó a su compañera mientras observaban una de las pruebas desde la comodidad de su casa.

Hay, de hecho, quienes afirman que podría tratarse de una estrategia de juego de la modelo fitness para avanzar en competencia; sin embargo, la revelación que le hizo a Gero tuvo lugar luego de que saliera de La Ciudad de las Cajas.

