Qué le pasó a Tina en el Desafío por Parejas: su nariz sangraba y los médicos la atendieron

En el capítulo 55 del Desafío Siglo XXI se vivió la competencia por parejas en los cuatro boxes: primero el amarillo, luego el azul y, después, el blanco. La dupla de Tina era Leo, pero la paisa sufrió un duro golpe en la pista de aire, justo cuando estaba por entrar al tramo de definición.

Qué le pasó a Tina en el Desafío por Parejas

Al chocar con un tubo de la estructura, Tina comenzó a sangrar por la nariz y rompió en llanto por el dolor. De inmediato fue atendida por el equipo médico, mientras le decía a sus compañeros: “Me di en la nariz con el tubo”, y les preguntaba con angustia: “¿Tengo la nariz torcida?”. Por fortuna, no pasó a mayores.



Al final, Leo intentó subirle el ánimo y le dijo en broma: “Te reiniciaste”. Ella respondió entre risas: “Me apagó y me prendió”, e incluso le preguntó si veía algún daño en sus dientes, aunque todo estaba en orden.

De esta forma, quienes lograron pasar al último box y avanzar en la competencia por las motos fueron Katiuska y Juan y Yudisa y Rata.

