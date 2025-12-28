Publicidad

Publicidad

Publicidad

Publicidad

En vivo
Noticias Caracol
Luis Alfonso
Inscripción a 'La Danza de los Millones'
'La Vuelta al Mundo en 80 Risas'
Programación de Caracol

Qué pasó con Ana del Castillo en un concierto: revelan video del momento

A través de un video que se ha viralizado en redes sociales, se puede percibir cómo Ana del Castillo está entonando una de sus canciones, pero segundos después ocurre algo y se enoja bastante.

Icon push.png
¿Quieres saber más de las producciones de Caracol TV? Activa las notificaciones y recibirás información al instante.
Nos vemos luego
¡Veámonos!

Publicidad

Ana del Castillo vivió momento incómodo con un fan y se defendió con su micrófono: VIDEO

A través de un video que se ha viralizado en redes sociales, se puede percibir cómo Ana del Castillo está entonando una de sus canciones, pero segundos después ocurre algo y se enoja bastante.

Por: Diana Carolina Vergel Perea
Actualizado: 28 de dic, 2025
Comparta en:
Ana del Castillo vivió momento incómodo con un fan y se defendió con su micrófono: VIDEO