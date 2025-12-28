Ana del Castillo vivió momento incómodo con un fan y se defendió con su micrófono: VIDEO

En las últimas horas, Ana del Castillo demostró una vez que no se deja de nadie. En esta ocasión, un fan se subió a la tarima para cantar junto a ella, mientras la mujer sostenía un celular. Posteriormente, cuando todo parecía estar tranquilo ocurren los hechos.

Qué le pasó a Ana del Castillo en un concierto

El hombre habría actuado de manera incorrecta y esto molestó a la intérprete de 'Me metiste en tu viaje', por lo cual, ella no dudó en defenderse con su micrófono. Le pegó a este seguidor y luego, ella se devolvió por todo el escenario, para luego regresar y decir unas palabras ante el público.

