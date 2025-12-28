Exparticipante del 'Desafío' buscará ser mamá en el 2026, ¿de quién se trata?

Publicidad

Paola Usme, exparticipante del 'Desafío', buscará quedar en embarazo en el 2026

En este capítulo de La Red, mencionaron a varios famosos que se casaron este 2025. Dentro de ellos, hubo una exparticipante del 'Desafío' que brilló con su vestido al lado de su esposo.

Por: Diana Carolina Vergel Perea
Actualizado: 28 de dic, 2025
Exparticipante del 'Desafío' confesó que buscará ser mamá en el 2026, ¿de quién se trata?