Exparticipante del 'Desafío' buscará ser mamá en el 2026, ¿de quién se trata?

Este 28 de diciembre, se llevó a cabo un programa especial en La Red. Entregaron premios a los famosos en varias categorías, una de las que llamó la atención fue la de 'Boda del año'. En que la resaltaron mujeres maravillosas como Sara Corrales, Paola Usme, Geraldine Ponce y María Paula Trujillo.

Precisamente, la exparticipante del 'Desafío' fue quien se llevó el premio y estuvo en el programa con su esposo, Carlos Castro. Allí hablaron de cómo han logrado llevar esta relación por más de siete años y cuáles son los sueños que tienen en familia. Los presenrtadores les preguntaron si planean tener bebés y esto respondieron:

"Si queremos. Ya nosotros tenemos planes para el año entrante encargar 2026, 2027 que nazca y y ahí vamos", afirmó el hombre. Posteriormente, Usme no dudó en intervenir y dijo lo siguiente: "Ay, trillizos. Ustedes se imaginan yo con una panza así".

