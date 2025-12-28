Top de las famosas que serán mamás en 2026: ¡la cigüeña viene recargada!

Este 28 de diciembre, en el programa de La Red han entregadado premios en varias categorías. Una de las primeras fue la de la ‘Cigüeña del año’. Aquí no solo mencionaron a las mujeres que serán mamás para el 2026, sino también las que ya están disfrutando de esta linda etapa. Por ejemplo, Paola Jara y Mariana Pajón no pueden de la dicha, porque pasarán Año Nuevo con su bebé recién nacido.

Famosas que serán mamás este 2026

Ahora bien, hablemos de esas mujeres que por fin se les cumplió el milagrito y ahora están esperando bebé. La primera que mencionaron fue a Sara Corrales, quien recientemente contrajo matrimonio con Damián Pasquini. Esta fue una boda por todo lo alto, y tras este evento tan importante anuncieron que esperan una hermanosa niña.



Posteriormente, en La Red mencionaron a Ana María Estupiñán, quien se casó con Mattias Bylin hace seis años. Al pequeño le llamarán Emanuel y esperan recibirlo con los brazos abiertos en febrero del próximo año.

Adicionalmente, hay una mujer que no mencionaron en esta categoría y se trata de Kathe, la exparticipante del 'Desafío Siglo XXI'. A sus 22 años será mamá por primera vez y aunque al comienzo fue una noticia que no esperaba, está muy feliz y solo espera que llegue el momento para ver a su niña llegar a este mundo.

Historia de amor de Sara Corrales y Damián Pasquini

Sara Corrales y Damián Pasquini iniciaron su historia de amor en 2024, cuando comenzaron a dejarse ver juntos y confirmaron una relación que creció con discreción y mucha complicidad. A lo largo de ese año compartieron viajes, proyectos y momentos que afianzaron el vínculo, hasta que meses después él le propuso matrimonio en un encuentro especial para ambos.

Ya en 2025, la pareja decidió dar el siguiente paso y formalizar su unión, celebrando su amor junto a familiares y amigos cercanos, consolidando así una relación marcada por el apoyo mutuo y el deseo de construir un futuro juntos.



Historia de amor de Ana María Estupiñán y Mattias Bylin

Ana María Estupiñán y Mattias Bylin se conocieron siendo muy jóvenes y durante años construyeron una amistad que con el tiempo se convirtió en amor. En los años 2010 iniciaron una relación marcada por la distancia y el apoyo mutuo, hasta que en 2019 decidieron casarse. En 2025, la pareja anunció la llegada de su primer hijo, dando inicio a una nueva etapa en su historia juntos.